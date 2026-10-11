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हरिद्वार-ऋषिकेश की तर्ज पर रामनगर में कोसी की हुई भव्य आरती, नवरात्रि पर मां गिरिजा के गूंजे जयकारे

मां कोसी की आरती ( फोटो- ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड के प्रसिद्ध मां गर्जिया (गिरिजा) देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला. जहां कोसी नदी के तट पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया. हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस महाआरती में पांच ब्राह्मणों ने विधि-विधान के साथ मां कोसी की आरती उतारी. इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती के साक्षी बने. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.

रामनगर के प्रसिद्ध गिरिजा देवी (गर्जिया देवी) मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आयोजित इस महाआरती के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया. मां कोसी के पावन तट पर पांच ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के साथ महाआरती संपन्न कराई. इस दौरान मां गिरिजा देवी और मां कोसी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. काफी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और मां कोसी की आरती के दर्शन किए. इस आयोजन की पहल स्थानीय बीजेपी नेता एवं हिंदूवादी नेता मदन जोशी की ओर से की गई.

सीएम धामी बोले- नदियों की पवित्रता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जुड़कर अपने संदेश में कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी आस्था, आध्यात्मिक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है. हमारी नदियां केवल जलधारा नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और जीवन की आधारशिला हैं. मां कोसी के तट पर आयोजित महाआरती श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ नदियों की स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देती है. रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर (फोटो- ETV Bharat)