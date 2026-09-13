प्रमोशन की खुशी बनी दहशत का कारण, नशे में धुत बैंककर्मियों ने की हर्ष फायरिंग, 5 गिरफ्तार
मुंगेर में बैंक कर्मियों ने नशे में गार्ड की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग की, पांच गिरफ्तार. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : September 13, 2026 at 8:44 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में शहर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेटवन बाजार में प्रमोशन की खुशी में आयोजित एक पार्टी शनिवार देर रात सनसनी में बदल गई. कथित तौर पर शराब के नशे में बैंक से जुड़े कर्मियों ने सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी. लगातार गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
प्रमोशन की खुशी हर्ष फायरिंग
नवादा जिले के रहने वाले सुधांशु सहाय का एडिशनल ब्रांच मैनेजर पद पर प्रमोशन हुआ था. इसी खुशी में बेटवन बाजार स्थित उनके आवास पर पार्टी का आयोजन किया गया. पार्टी में उनके परिचित राहुल कुमार साहनी, अंकित कुमार, शशांक शेखर तथा पड़ोसी आशीष कुमार भी मौजूद थे. सभी आरोपी आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े बताए जा रहे हैं.
दोनाली बंदूक छह राउंड फायरिंग
पार्टी के दौरान चिकन के साथ शराब का दौर चला. देर रात तक शामिल लोग नशे में हो गए. इसी दौरान बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड रामबली की लाइसेंसी दोनाली बंदूक पार्टी वाले आवास तक पहुंच गई. नशे की हालत में आरोपियों ने खिड़की से करीब छह राउंड फायरिंग कर दी.
फायरिंग से मची अफरा-तफरी
अचानक गोलियों की आवाज सुनकर बेटवन बाजार और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रात के समय लगातार गोली चलने की आवाज से स्थानीय लोग सहम गए. उन्हें आशंका हुई कि इलाके में कोई बड़ी आपराधिक घटना हो रही है. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
14 जिंदा कारतूस बरामद
सूचना मिलते ही कासिम बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पार्टी में मौजूद पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान पुलिस को दोनाली बंदूक, छह इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने हथियार और कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया.
क्या कहती है पुलिस?
मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नशे की हालत में बैंक सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
"जांच का प्रमुख बिंदु यह है कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात गार्ड की लाइसेंसी बंदूक पार्टी वाले आवास तक कैसे पहुंची और फायरिंग किसने की. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही."-सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर
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