दिल्ली में पकड़े गए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को बड़ी सफलता मिली है. विशेष अभियान के तहत स्पेशल स्टाफ टीम ने शास्त्री पार्क सेकंड पुस्ता से बांग्लादेशी मूल के पांच लोगों (जिनमें एक नाबालिग भी शामिल) को हिरासत में लिया है. सभी दिल्ली में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे. जांच में इनके पास भारत में रहने अथवा आने का कोई अधिकृत प्रमाण नहीं मिला है.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया, ''ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम को गाज़ीपुर सब्जी मंडी क्षेत्र में कुछ अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे होने की सूचना मिली. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पकड़ा गया एक संदिग्ध भले ही बांग्लादेशी न निकला हो, लेकिन उसी ने आगे की महत्त्वपूर्ण सूचना दी कि शास्त्री पार्क इलाके में एक पूरा बांग्लादेशी परिवार अवैध रूप से रह रहा है. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम ने छापेमारी की और पांचों को पकड़ लिया. पूछताछ में सभी ने बांग्लादेशी पहचान पत्र दिखाए, जिससे उनकी नागरिकता की पुष्टि हो गई.

बता दें कि हिरासत में लिए गए लोगों में दो पुरुष, दो महिलाएं और एक 3 वर्षीय बच्ची शामिल है, जो बांग्लादेश के जनपद जसोर के रहने वाले हैं. दिल्ली पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी को एफआरआरओ के सामने पेश किया है, जहां सत्यापन के बाद इन पर प्रतिबंध आदेश जारी किए गए. इसके बाद सभी को सराय रोहिल्ला स्थित सेवा सदन में रखा गया है, जहां से आगे इनकी वापसी (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया चलेगी.