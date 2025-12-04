ETV Bharat / state

दिल्ली में पकड़े गए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पकड़ा.

दिल्ली में पकड़े गए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी
दिल्ली में पकड़े गए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को बड़ी सफलता मिली है. विशेष अभियान के तहत स्पेशल स्टाफ टीम ने शास्त्री पार्क सेकंड पुस्ता से बांग्लादेशी मूल के पांच लोगों (जिनमें एक नाबालिग भी शामिल) को हिरासत में लिया है. सभी दिल्ली में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे. जांच में इनके पास भारत में रहने अथवा आने का कोई अधिकृत प्रमाण नहीं मिला है.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया, ''ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम को गाज़ीपुर सब्जी मंडी क्षेत्र में कुछ अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे होने की सूचना मिली. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पकड़ा गया एक संदिग्ध भले ही बांग्लादेशी न निकला हो, लेकिन उसी ने आगे की महत्त्वपूर्ण सूचना दी कि शास्त्री पार्क इलाके में एक पूरा बांग्लादेशी परिवार अवैध रूप से रह रहा है. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम ने छापेमारी की और पांचों को पकड़ लिया. पूछताछ में सभी ने बांग्लादेशी पहचान पत्र दिखाए, जिससे उनकी नागरिकता की पुष्टि हो गई.

बता दें कि हिरासत में लिए गए लोगों में दो पुरुष, दो महिलाएं और एक 3 वर्षीय बच्ची शामिल है, जो बांग्लादेश के जनपद जसोर के रहने वाले हैं. दिल्ली पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी को एफआरआरओ के सामने पेश किया है, जहां सत्यापन के बाद इन पर प्रतिबंध आदेश जारी किए गए. इसके बाद सभी को सराय रोहिल्ला स्थित सेवा सदन में रखा गया है, जहां से आगे इनकी वापसी (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया चलेगी.

डीसीपी अभिषेक धानिया का कहना है कि पूर्वी दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध अप्रवासियों के खिलाफ यह कार्रवाई विशेष अभियान का हिस्सा है. डीसीपी ने यह भी कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में ट्रांसजेंडर बनकर छिपे थे कई बांग्लादेशी, पुलिस ने 18 नागरिकों को दबोचे
  2. दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, 39 बच्चों सहित 92 को पकड़ा
  3. दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत फरार घोषित अपराधी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार
  4. दिल्ली पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से ली थी भारत में एंट्री

TAGGED:

ILLEGAL BANGLADESHI IN DELHI NCR
ILLEGAL BANGLADESHI ARRESTED
दिल्ली अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार
BANGLADESHI NATIONALS ARRESTED
ILLEGAL BANGLADESHI IMMIGRANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.