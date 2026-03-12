ETV Bharat / state

गुरुग्राम में डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस टीम को रोका, 5 आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि, " सेक्टर-38 के कम्युनिटी सेंटर में तेज आवाज में डीजे बजने की सूचना पुलिस को मिली थी. इसके बाद रात करीब 11:14 बजे पुलिस की ERV-271 टीम मौके पर पहुंची. पुलिस टीम का नेतृत्व एएसआई राजकुमार कर रहे थे. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि वहां तेज आवाज में डीजे बज रहा था और काफी शोर-शराबा हो रहा था. पुलिस ने आयोजकों से डीजे बजाने की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी वैध परमिशन नहीं दिखाई जा सकी."

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित कम्युनिटी सेंटर में 9 मार्च 2026 की देर रात चल रहा जश्न अचानक तनाव में बदल गया. तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद कुछ युवकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब आरोपियों ने पुलिस टीम का रास्ता रोक लिया और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की. मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस से उलझे आरोपी, साथियों को भी बुलाया:गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि, "पुलिस के निर्देश के अनुसार डीजे बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपियों ने नियमों का पालन करने के बजाय पुलिस टीम से बहस शुरू कर दी. आरोपियों ने न केवल पुलिस के साथ बहस की, बल्कि अपने अन्य साथियों को बुलाकर पुलिस टीम का रास्ता रोक लिया और उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका. इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया और संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर, गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज कर ली गई."

पांच मुख्य आरोपी गिरफ्तार: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 मार्च 2026 को सेक्टर-39 इलाके से पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार (33) ऑटो चालक, अरुण (34) मेडिकल स्टोर कर्मी, हिमांशु (24) निजी कंपनी कर्मचारी, जतिन (28) निवासी झाड़सा और मनीष सैनी (26) निजी कंपनी कर्मचारी के रूप में हुई है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है."

कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की चेतावनी: गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाना और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना कानूनन अपराध है. पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि, "ऐसे मामलों में पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते समय सभी आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

