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19.50 लाख की लूट का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार: दिल्ली से यूपी और उत्तराखंड तक चला पुलिस का पीछा

नई दिल्ली: कश्मीरी गेट इलाके में 19.50 लाख रुपये की लूट के मामले को उत्तर जिला पुलिस ने सुलझाते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपितों ने पीड़ितों की कई किलोमीटर तक रेकी की और पहले कश्मीरी गेट के पास लूट की कोशिश की, लेकिन लोगों के जुटने के कारण सफल नहीं हो सके. इसके बाद रानी झांसी फ्लाईओवर के पास बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी को रोककर दोनों पीड़ितों से मारपीट की और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए.

डीसीपी उत्तर जिला निहारिका भट्ट ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए कश्मीरी गेट थाना और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीमें बनाई गई थीं. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज से पता चला कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह लोग पीड़ितों का पीछा कर रहे थे. पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों के आने-जाने के रास्ते की फुटेज भी खंगाली.

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों ने पीड़ितों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी हुई थी. पीड़ित जब कुचा घासी राम में भुगतान लेने गया था, तभी दो संदिग्ध उसके प्रतिष्ठान के बाहर नजर रख रहे थे. इसके बाद उन्होंने उसकी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाई. पुलिस ने सीसीटीवी के साथ ANPR कैमरों और तकनीकी निगरानी की मदद से वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल की पहचान की. वाहन के मालिकाना हक की कड़ी को खंगालते हुए पुलिस आरोपितों तक पहुंची. तकनीकी जांच में दानिश की घटनास्थल के आसपास मौजूदगी सामने आई और उसके संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की पहचान हुई.

आरोपियों से कई चीजें बरामद: पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर को अबिषेक, शाकिर, सुलेमान और अरुण को उस समय पकड़ा गया, जब वे मनाली से दिल्ली लौट रहे थे. आरोपितों से पूछताछ के बाद दूसरी मोटरसाइकिल के मालिक सुभाष को भी पकड़ा गया. पुलिस ने इनके कब्जे से 9.90 लाख रुपये की लूटी गई रकम और आईफोन बरामद किया है.

जांच अभी जारी: पुलिस जांच के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपित लूटी गई रकम आपस में बांटकर अलग-अलग दिशाओं में निकल गए थे. कुछ आरोपी मनाली चले गए, जबकि अमन और पिंटू के नैनिताल की ओर जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भेजी गई हैं और फरार आरोपितों की तलाश के साथ बाकी रकम बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है. डीसीपी निहारिका भट्ट के अनुसार, जांच अभी जारी है. पुलिस पूरी साजिश और प्रत्येक आरोपित की भूमिका का पता लगाने के साथ फरार आरोपितों को पकड़ने और लूट की शेष रकम बरामद करने में जुटी है.

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