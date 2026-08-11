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एजेंसी से निकलते ही 4-5 किलो गैस सिलेंडर से हो रही थी चोरी, प्रतापगढ़ में ऐसे खुला खेल

एआरओ पंकज सिंह के अनुसार, पकड़े गए आरोपी गैस एजेंसियों से सिलेंडर लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने के रास्ते में उन्हें सकरौली गांव स्थित एक बाग में ले जाते थे. वहां सिलेंडरों से करीब तीन से चार किलो तक गैस निकाल ली जाती थी. फिर चोरी छिपाने के लिए सिलेंडर को दोबारा सील-पैक कर दिया जाता था. बाद में यही सिलेंडर ग्राहकों के घरों तक पहुंचाए जाते थे.

प्रतापगढ़: देहात कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग और गैस चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना प्रभारी पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिकअप वाहन, दर्जनों छोटे-बड़े गैस सिलेंडर, गैस चोरी करने के उपकरण और सिलेंडरों पर दोबारा सील लगाने वाली मशीन बरामद की है.

प्रारंभिक जांच में इस पूरे खेल में गैस एजेंसियों से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, बरामद गैस सिलेंडरों और वाहनों के संबंध में दस्तावेजों की जांच की जा रही है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने अब तक कितने सिलेंडरों से गैस निकाली और इस अवैध धंधे से कितने लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया. पुलिस की कार्रवाई के बाद गैस एजेंसियों और उनके डिलीवरी नेटवर्क में भी हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल मामले में आगे की जांच और पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

एआरओ पंकज सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मोहनगंज के पास एक घर से गैस सिलेंडर से गैस चोरी करके बेच दी जा रही है. पुलिस ने छापेमारी करके 80 सिलेंडर भरे और 16 खाली पकड़े हैं. कुछ निजी गाड़ियां बरामद हुई हैं. ड्राइवर और कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं. यह लोग अलग-अलग एजेंसी के सिलेंडर को अपने यहां लाकर गैस निकालकर बेचते थे. मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. यह लोग एजेंसी में काम नहीं करते, बल्कि अपने निजी वाहनों से गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते हैं.



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