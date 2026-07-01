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रांची में प्रेम प्रसंग में खूनी साजिश, प्रेमिका समेत 5 गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में बमबारी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की साजिश थी. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता सरिता कुजूर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना के सिलसिले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

क्या है मामला

रांची के ग्रामीण एमपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 30 जून के अहले सुबह डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोंडो, महुआजाड़ी थाना मांडर जिला रांची में कुलदीप खलखो के घर पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा सुतली बम फेंका गया, जिससे घर का अल्बेस्टर टूट गया है तथा घर से बाहर एवं छत पर तीन जिंदा सुतली बम पड़े हुए हैं.

सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया तथा अविलंब घटनास्थल पर पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल ग्राम-बोंडों स्थित कुलदीप खलखों के घर पर पहुंची तो देखा कि घर के दक्षिण तरफ एक फटा हुआ देसी सुतली बम का अवशेष बिखरा हुआ है तथा घर के आस-पास तीन जिंदा सुतली बम पड़े हुए हैं. पुलिस टीम द्वारा कागजी कार्रवाई पूर्ण कर तीनों बमों को बीडीएस (Bomb Detection and Disposal Squad) की मदद से निष्क्रिय किया गया तथा कुलदीप खलखो एवं उनके परिजनों से विस्तार से पूछताछ की गई, जिसमें सरिता नाम की महिला की भूमिका बताई गई.

छह घंटे के अंदर सभी पकड़े गए