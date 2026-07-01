रांची में प्रेम प्रसंग में खूनी साजिश, प्रेमिका समेत 5 गिरफ्तार
पुलिस ने रांची के मांडर थाना क्षेत्र में हुई बमबारी की घटना का खुलासा किया, अपराध के पीछे प्रेम-संबंध और निजी दुश्मनी की वजह थी.
Published : July 1, 2026 at 9:05 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में बमबारी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की साजिश थी. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता सरिता कुजूर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना के सिलसिले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.
क्या है मामला
रांची के ग्रामीण एमपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 30 जून के अहले सुबह डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोंडो, महुआजाड़ी थाना मांडर जिला रांची में कुलदीप खलखो के घर पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा सुतली बम फेंका गया, जिससे घर का अल्बेस्टर टूट गया है तथा घर से बाहर एवं छत पर तीन जिंदा सुतली बम पड़े हुए हैं.
सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया तथा अविलंब घटनास्थल पर पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल ग्राम-बोंडों स्थित कुलदीप खलखों के घर पर पहुंची तो देखा कि घर के दक्षिण तरफ एक फटा हुआ देसी सुतली बम का अवशेष बिखरा हुआ है तथा घर के आस-पास तीन जिंदा सुतली बम पड़े हुए हैं. पुलिस टीम द्वारा कागजी कार्रवाई पूर्ण कर तीनों बमों को बीडीएस (Bomb Detection and Disposal Squad) की मदद से निष्क्रिय किया गया तथा कुलदीप खलखो एवं उनके परिजनों से विस्तार से पूछताछ की गई, जिसमें सरिता नाम की महिला की भूमिका बताई गई.
छह घंटे के अंदर सभी पकड़े गए
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल समीर केरकेट्टा को महज छः घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया. उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इटकी, बेड़ो, आदि थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कांड में शामिल सरीता कुजूर, तबरेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया. साथ ही कांड में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन एवं 01 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया.
अनुसंधान के क्रम में घटना का कारण प्रेम संबंध निकला. कांड के वादी कुलदीप खलखो का संबंध एक वर्ष पूर्व सरिता कुजूर से था परंतु बीच में सरिता कुजूर अभियुक्त समीर केरकेट्टा के साथ प्रेम करने लगी तथा उसी के साथ रहने लगी. जिस कारण कुलदीप खलखो एवं समीर केरकेट्टा के बीच मतभेद हो गया था. इसी बात को लेकर कुलदीप खलखो की हत्या करने की नीयत से उपरोक्त सभी अभियुक्तों द्वारा एक साजिश के तहत कुलदीप खलखो के सोने वाले कमरे की छत पर चार देसी सुतली बम फेंके गए. परंतु फेके गये बम से किसी की जान की क्षति नहीं हुई.
यह घटना पूर्णतः प्रेम प्रसंग का है. घटना के पूर्व अपराधियों के द्वारा कुलदीप खलखों के घर की रेकी की गई तथा समीर केरकेट्टा को अभियुक्त तबरेज अंसारी एवं अन्य के द्वारा जंगल क्षेत्र में जाकर बम फेंकने का रिहर्सल कराया गया था.
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