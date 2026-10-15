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मेरठ में अगवा कर रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा; पांच आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे दिया घटना को अंजाम?

मेरठ में पांच आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : परीक्षित गढ़ थाना पुलिस ने अगवा करके 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की आरोपी एक संस्था की आड़ में घटना को अंजाम देते थे.



एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुंडा के रहने वाले छिन्दा सिंह की ओर से तहरीर दी गयी थी. उनका आरोप था कि बिना नम्बर की कार सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनको जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया.