मेरठ में अगवा कर रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा; पांच आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे दिया घटना को अंजाम?
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:05 PM IST
मेरठ : परीक्षित गढ़ थाना पुलिस ने अगवा करके 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की आरोपी एक संस्था की आड़ में घटना को अंजाम देते थे.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुंडा के रहने वाले छिन्दा सिंह की ओर से तहरीर दी गयी थी. उनका आरोप था कि बिना नम्बर की कार सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनको जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के द्वारा उनके चाचा को फोन करके रुपयों की मांग की गई. मांग पूरी न होने पर एनकाउंटर करने और जान से मारने की धमकी दी गयी थी. जिस पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और परीक्षितगढ़ थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मोनू, आशीष, मुरसलीम, इकबाल और फिरोज नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से एक एंटी करप्शन नाम से संस्थान के लोगो लगे हुए मोबाइल मिले हैं.
पुलिस के मुताबिक, उनके पास से वॉकी-टॉकी वायरलेस हैंडसेट भी बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये सभी आरोपी मेरठ जिले के ही रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि पीड़ित के पास कहीं से रूपों का लेनदेन हुआ है, जिसकी जानकारी आरोपियों को थी.
उन्होंने बताया कि जिसके बाद आरोपियों ने इतनी मोटी रकम मांगी थी. उन्होंने बताया कि फिलहाल पूरे मामले में अभी इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.
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