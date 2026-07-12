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बहराइच में साइबर ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार; लोन दिलाने का झांसा देकर करते थे फ्राॅड, "ऑपरेशन साइ-वज्र" के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

बहराइच : उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. "ऑपरेशन साइ-वज्र" के अंतर्गत बहराइच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मुकदमों में कुल 5 शातिर साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने करीब ढाई लाख रुपये की साइबर ठगी की है. एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन साइबर वज्र' चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में बहराइच पुलिस की जो साइबर टीम है और उसके नोडल अधिकारी द्वारा एक अच्छा कार्य करते हुए पांच कंप्लेंट्स में दो मुकदमे कायम किए गए और जिसमें पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इन कंप्लेंट्स में करीब 2.5 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड है और साथ ही इनके पास से कुछ फर्जी चेक, चेकबुक, फर्जी बैंक के दस्तावेज, एटीएम, सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. इसमें अभी साइबर सेल की टीम और भी पूछताछ कर रही है, जिससे यह लिंक और आगे भी बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही इनको सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.