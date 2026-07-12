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बहराइच में साइबर ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार; लोन दिलाने का झांसा देकर करते थे फ्राॅड, "ऑपरेशन साइ-वज्र" के तहत हुई कार्रवाई

इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पांच कंप्लेंट्स में दो मुकदमे कायम किए गए थे.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:43 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 9:21 PM IST

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बहराइच : उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. "ऑपरेशन साइ-वज्र" के अंतर्गत बहराइच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मुकदमों में कुल 5 शातिर साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने करीब ढाई लाख रुपये की साइबर ठगी की है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन साइबर वज्र' चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में बहराइच पुलिस की जो साइबर टीम है और उसके नोडल अधिकारी द्वारा एक अच्छा कार्य करते हुए पांच कंप्लेंट्स में दो मुकदमे कायम किए गए और जिसमें पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि इन कंप्लेंट्स में करीब 2.5 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड है और साथ ही इनके पास से कुछ फर्जी चेक, चेकबुक, फर्जी बैंक के दस्तावेज, एटीएम, सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. इसमें अभी साइबर सेल की टीम और भी पूछताछ कर रही है, जिससे यह लिंक और आगे भी बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही इनको सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपी आम लोगों को आसानी से लोन दिलाने का लालच देते थे, जब कोई इनके झांसे में आ जाता, तो ये उन पर विश्वास जमाकर उनके बैंक खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, चेकबुक और अन्य जरूरी बैंकिंग दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेते थे. इसके बाद इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से लूटी गई रकम को ट्रांसफर करने, निकालने और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता था.

मामले का खुलासा तब हुआ जब शिवराम शुक्ला और अनुपम पाण्डेय नाम के पीड़ितों ने थाना कोतवाली देहात और कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बीएनएस और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद ​अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण में दो अलग-अलग टीमों ने छापेमारी शुरू की.


​कोतवाली देहात पुलिस के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह और साइबर सेल की टीम ने घेराबंदी करके आशीष कश्यप, निहाल शर्मा और अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया है. वहीं, ​कोतवाली नगर पुलिस की प्रभारी निरीक्षक बृजेन्द्र कुमार मिश्रा की अगुवाई में टीम ने दो अन्य शातिर आरोपियों रवि कुमार और शम्भू सोनी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष भेजा गया है.

साथ ही पुलिस इन आरोपियों के बैंक खातों के मनी ट्रेल यानी पैसों के लेन-देन के रास्तों को खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों और संदिग्ध बैंक खातों की भी गहनता से जांच की जा रही है, और जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें : उन्नाव में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : July 12, 2026 at 9:21 PM IST

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