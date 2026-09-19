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एटा में अपहरण की झूठी सूचना पर बड़ा खुलासा; फर्जी मेडिकल काॅलेज संचालित करने के आरोप में पांच गिरफ्तार, जानिये कैसे खुला राज?

अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस गैंग को आगरा से पकड़ा गया था.

एटा में अपहरण की झूठी सूचना पर बड़ा खुलासा
एटा में अपहरण की झूठी सूचना पर बड़ा खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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एटा : थाना मारहरा पुलिस ने युवक के कथित अपहरण के मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की तो सूचना फर्जी निकली. लेकिन पुलिस जांच में मामला फर्जी मेडिकल काॅलेज और यूनिवर्सिटी के नेटवर्क तक पहुंच गया. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी मार्कशीट, चेक, मुहर, लैपटॉप, आईकार्ड, फीस की रसीदें, प्रचार सामग्री, फर्जी लेटर पैड, जाली प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं बरामद की हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे ने बताया कि 16 सितंबर की सुबह की सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मुरादाबाद क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए चार टीमों का गठन किया गया था. उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस गैंग को आगरा से पकड़ा गया था.

उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में जो लोग उस व्यक्ति को ले गए थे, उनसे जानकारी हुई तो पता चला कि वह स्टूडेंट से और जो यह प्रिंसिपल हैं यह उनसे कोर्स करने के नाम पर पैसा लेता है. और पिछले कई वर्षों से उसके द्वारा इस तरीके का व्यवसाय किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसमें जो स्टूडेंट है, उनके द्वारा बताया गया कि उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था और इस व्यक्ति द्वारा पैसे का वादा किया गया था.

उन्होंने बताया कि उस दिन इसके द्वारा लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को आगरा में पैसा देंगे और स्वयं ही उसे गाड़ी से आगरा ले गया था और अपने भाई को बोल दिया था कि तुम लोग अपहरण की सूचना दे देना. जब आगरा गए तो वहां से स्टूडेंट के मोबाइल से ही प्रिंसिपल द्वारा अपने भाई को कॉल किया गया और वहां से पैसा मांगा गया था. इसमें टीम की ओर से इनको रिकवर किया गया.

पूछताछ में सामने आया कि यह व्यक्ति फर्जी मेडिकल कॉलेज नर्सिंग चलाता है और उसे यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया हुआ है. लोग इसी झांसे में आकर वहां पर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं. उन्होंने बताया कि इसके द्वारा फर्जी तरीके से मार्कशीट भी बनाई जाती है और कोर्स की डिग्री भी प्रदान की जाती है.

पुलिस ने इस मामले में सतेंद्र कुमार, गौरव अग्रवाल, भगवान दास, नरेंद्र, मोहम्मद शरीफ कुरैशी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि कॉलेज जिसके नाम से संचालित है वह वहां चाय बेचने का काम करता है. बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है. अन्य कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसका मामला भी दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

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