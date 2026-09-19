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एटा में अपहरण की झूठी सूचना पर बड़ा खुलासा; फर्जी मेडिकल काॅलेज संचालित करने के आरोप में पांच गिरफ्तार, जानिये कैसे खुला राज?

एटा में अपहरण की झूठी सूचना पर बड़ा खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )