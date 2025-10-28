ETV Bharat / state

30 हजार से लेकर 4.5 लाख रुपये में देते थे फर्जी डिग्री; सहारनपुर में गिरोह का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 240 फर्जी डिग्रियां, चार लैपटॉप बरामद.

पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी.
पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:34 PM IST

3 Min Read
सहारनपुर : जिले की सदर बाजार थाना पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बरामद की हैं. पुलिस का दावा है कि पकड़े गए लोगों का गिरोह सहारनपुर में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सक्रिय होकर काम कर रहा था.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मोटी रकम लेकर देते थे फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट : पुलिस के मुताबिक, गिरोह के लोग सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर स्कूल-कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर बेरोजगार और भोले लोगों के लिए फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार कर रहे थे. साजिश के तहत यह लोग बिना कोई परीक्षा दिए लोगों से मोटी रकम लेकर उनसे फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट दे देते थे.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके साथी जो लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, नागालैंड, उत्तराखंड आदि जगहों पर फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करके उन्हें देते थे. आरोपी 30 हजार से लेकर साढ़े चार लाख रुपये तक डिग्री की कीमत होती थी.

गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस को फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए योजना बना ली थी. योजना के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों पर्वत कुमार, रिंकू कुमार, सिद्धार्थ शंकर, जसवीर सिंह और अक्षय देव को गिरफ्तार किया है.

'70 हजार रुपये की ठगी की' : एसपी सिटी ने बताया कि गोविंद नगर निवासी अश्विनी कुमार ने सदर बाजार थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी. शिकायत में अश्वनी कुमार ने बताया था कि रिंकू कुमार और जसवीर सिंह ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री दिलाने के नाम पर उनसे 70 हजार रुपये की ठगी की है.

'गिरोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल' : एसएसपी ने गिरोह को पकड़ने के लिए टीमें गठित कीं. टीम ने महज 12 घंटे में पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके गिरोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो देश में फैले हुए हैं. यह लोग ग्रुप बनाकर स्कूल-कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि एक साजिश के तहत यह लोग बिना कोई परीक्षा दिए बच्चों से मोटी रकम लेकर उनसे फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करते थे. आरोपियों के अन्य साथी जो लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, नागालैंड, उत्तराखंड आदि जगहों पर थे, फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करके उन्हें देते थे.

'240 फर्जी डिग्रियां बरामद' : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी फर्जी डिग्री और मार्कशीट दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठते थे. पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है. पुलिस ने इनके कब्जे से 240 फर्जी डिग्रियां, चार लैपटॉप, नौ मोबाइल और एक कार बरामद की है. कार्रवाई करते हुए इन सभी को आज जेल भेजा जा रहा है.

