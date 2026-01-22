ETV Bharat / state

मथुरा में डिजिटल अरेस्ट कर दो करोड़ की ठगी करने वाले गिरफ्तार, महिला समेत पांच आरोपी पकड़े गए

पीड़ित ने 23 दिसंबर 2025 को ठगी की शिकायत पुलिस से की थी. आरोपियों को बरेली हाईवे से पकड़ा गया है.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Mathura Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : साइबर अपराध शाखा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 11 बैंक पासबुक, 9 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं. आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पीड़ित से दो करोड़ चार लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी.

23 दिसंबर 2025 को साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़ित ने बताया, हांगकांग में बैठे कुछ लोगों ने डिजिटल अरेस्टिंग दिखाकर दो करोड़ चार लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए रिफाइनरी थाना क्षेत्र बरेली हाईवे पर एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रमेश उर्फ राम बिश्नोई राजस्थान, राहुल मग्लानि आगरा उत्तर प्रदेश, लक्ष्य अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश, पुनीत कुमार आगरा उत्तर प्रदेश और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया, ठगी करने के लिए अपराधी नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. हांगकांग के मोबाइल नंबर +8526618967 से शिकायतकर्ता को कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को CBI अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर फर्जी नोटिस भेजे और पैसे ट्रांसफर करने की धमकी दी. पीड़ित ने दो करोड़ चार लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए. ऑनलाइन ठगी की जानकारी होने पर साइबर अपराध थाना में 23 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया, साइबर अपराध थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 9 बैंक खाते के विवरण बरामद किए गए हैं. दिसंबर माह में शिकायत दर्ज कराई गई थी. आरोपियों को रिफाइनरी क्षेत्र बरेली हाईवे से गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें : नौकरी का झांसा देकर विजिट वीजा पर ही भेज दिया सऊदी अरब; कोर्ट के आदेश से ट्रैवल एजेंसी पर केस

TAGGED:

MATHURA NEWS
FIVE ARRESTED IN MATHURA
MATHURA CYBER FRAUD
मथुरा में साइबर फ्रॉड गिरफ्तार
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.