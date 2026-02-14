ATM में फेविक्विक लगाकर ठगने वाले पांच गिरफ्तार, पैसे का कर रहे थे बंटवारा, जानिए ठगी का नया तरीका
आरोपी एटीएम मशीन में फेवीक्विक या गोंद लगाकर एक प्लास्टिक पत्ती लगा देते. जिससे पैसा मशीन में ही फंस जाता.
Published : February 14, 2026 at 10:41 PM IST
कानपुर देहात : भोगनीपुर पुलिस ने एटीएम मशीन से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने पांच शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी एटीएम मशीन में फेवीक्विक या गोंद लगाकर एक प्लास्टिक पत्ती लगा देते. जिससे पैसा मशीन में ही फंस जाता. जैसे ही लोग बाहर निकलते मौका देखकर आरोपी पैसे निकाल कर गायब हो जाते.
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया, शनिवार को भोगनीपुर पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एटीएम में लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले कई लड़के पिलखनी रोड पर अलकापुरी कॉलोनी के पास स्थित ट्यूबवेल के पास बनी दुकानों के पास मौजूद हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपियों की पहचान डेरापुर के रहने वाले शरद कुमार, विपिन कुमार, कुलदीप सरमन, रिंकू व बिधनू निवासी सितेंद्र को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 7400 रुपए नकद, एक प्लास्टिक प्लेट (जिसमें अंदर की तरफ चिपचिपा गोंद लगा हुआ था), 3 ब्लेड नुमा चाकू बरामद किया गया है.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, हम लोग एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर पैसों की चोरी करते हैं. एटीएम मशीनों में जहां से पैसे निकालते हैं, वहां पर पहले से फेवीक्विक या गोंद लगाकर एक प्लास्टिक प्लेट या पत्ती लगा देते हैं. जब लोग पैसे निकालते हैं तो उनके पैसे खाते से कट जाते हैं, लेकिन एटीएम मशीन से बाहर नहीं निकल पाते उसी में फंसे रह जाते हैं.
लोगों के जाने के बाद प्लेट हटाकर पैसे निकाल लेते. चाकू की मदद से मशीन में लगे गोंद को हटा देते. कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, गुजरात, मुम्बई आदि जगहों पर इसी तरह एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर पैसों की चोरी करते आ रहे हैं. 12 फरवरी को हम लोगों ने भोगनीपुर चौराहे के पास पेट्रोल पम्प के बगल में लगे एक ATM में ऐसे ही छेड़छाड़ कर चोरी की थी. आज हम लोग दुकान में बैठकर पैसों का बंटवारा कर रहे थे कि तभी पुलिस ने पकड़ लिया.
