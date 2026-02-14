ETV Bharat / state

ATM में फेविक्विक लगाकर ठगने वाले पांच गिरफ्तार, पैसे का कर रहे थे बंटवारा, जानिए ठगी का नया तरीका

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; kanpur dehat Police )

कानपुर देहात : भोगनीपुर पुलिस ने एटीएम मशीन से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने पांच शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी एटीएम मशीन में फेवीक्विक या गोंद लगाकर एक प्लास्टिक पत्ती लगा देते. जिससे पैसा मशीन में ही फंस जाता. जैसे ही लोग बाहर निकलते मौका देखकर आरोपी पैसे निकाल कर गायब हो जाते. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया, शनिवार को भोगनीपुर पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एटीएम में लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले कई लड़के पिलखनी रोड पर अलकापुरी कॉलोनी के पास स्थित ट्यूबवेल के पास बनी दुकानों के पास मौजूद हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान डेरापुर के रहने वाले शरद कुमार, विपिन कुमार, कुलदीप सरमन, रिंकू व बिधनू निवासी सितेंद्र को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 7400 रुपए नकद, एक प्लास्टिक प्लेट (जिसमें अंदर की तरफ चिपचिपा गोंद लगा हुआ था), 3 ब्लेड नुमा चाकू बरामद किया गया है.