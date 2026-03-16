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डेटिंग ऐप से पहले दोस्ती, फिर कमरे में बुलाकर बनाते थे वीडियो, डरा-धमकाकर ऑनलाइन पैसे कराते थे ट्रांसफर

लखनऊ पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक डिलीवरी ब्वाय का काम करने वाला नाबालिग भी है.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : अलीगंज पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का सोमवार को पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है.

मुखबिर की सूचना पर सेक्टर-ई कूड़ाघर के पास से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, तीन मोटरसाइकिल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी बरामद हुई है. मोबाइल में कई लोगों के वीडियो मिले हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है.

डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, 15 मार्च को एक पीड़ित ने थाना अलीगंज पर लिखित तहरीर दी थी. बताया कि कुछ व्यक्ति घर में जबरन घुस गए और डरा-धमकाकर ऑनलाइन माध्यम से धनराशि ट्रांसफर कराई. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, जांच पड़ताल के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सोमवार सुबह 5:50 बजे अलीगंज सेक्टर-E कूड़ाघर के पास घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा.

पूछताछ में संदिग्धों ने अपना नाम खालिद अहमद (23) पुत्र कलाम निवासी सी-11 शक्ति नगर, इंदिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ, देवकरण सिंह (23) पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ई-26 सर्वोदय नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ, मूल निवासी उड़िला थाना कौड़िया बाजार जनपद गोंडा, आकाश पांडेय पुत्र रामलखन पांडेय निवासी ग्राम गोसरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, सुभाष रावत (22) उर्फ गोलू पुत्र सुकई लाल निवासी सी-16 कुर्मांचल नगर सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ बताया. डिलीवरी ब्वाय का काम करने वाला एक बाल अपचारी (17) भी पकड़ा गया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, ऑनलाइन डेटिंग ऐप 'ग्राइंडर' के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे. गिरोह का एक सदस्य पहले पीड़ित के घर या कमरे में जाता था. उसके कुछ ही देर बाद गिरोह के अन्य सदस्य घर पहुंच जाते. पीड़ित का वीडियो बनाते हुए उसे डराते-धमकाते. कहते थे कि वह नाबालिग के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का प्रयास कर रहा है और यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

गिरोह पीड़ित से नकदी, मोबाइल व अन्य कीमती सामान लूटने के साथ-साथ क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन धनराशि भी ट्रांसफर करा लेता था. अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लगभग दो सप्ताह पूर्व एक अन्य व्यक्ति के साथ भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, जहां से उन्होंने नकदी, हार्ड डिस्क व अन्य सामान लूटने के साथ खाते से ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर कराई थी.

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