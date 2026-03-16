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डेटिंग ऐप से पहले दोस्ती, फिर कमरे में बुलाकर बनाते थे वीडियो, डरा-धमकाकर ऑनलाइन पैसे कराते थे ट्रांसफर

लखनऊ : अलीगंज पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का सोमवार को पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है.

मुखबिर की सूचना पर सेक्टर-ई कूड़ाघर के पास से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, तीन मोटरसाइकिल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी बरामद हुई है. मोबाइल में कई लोगों के वीडियो मिले हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है.

डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, 15 मार्च को एक पीड़ित ने थाना अलीगंज पर लिखित तहरीर दी थी. बताया कि कुछ व्यक्ति घर में जबरन घुस गए और डरा-धमकाकर ऑनलाइन माध्यम से धनराशि ट्रांसफर कराई. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, जांच पड़ताल के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सोमवार सुबह 5:50 बजे अलीगंज सेक्टर-E कूड़ाघर के पास घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा.

पूछताछ में संदिग्धों ने अपना नाम खालिद अहमद (23) पुत्र कलाम निवासी सी-11 शक्ति नगर, इंदिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ, देवकरण सिंह (23) पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ई-26 सर्वोदय नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ, मूल निवासी उड़िला थाना कौड़िया बाजार जनपद गोंडा, आकाश पांडेय पुत्र रामलखन पांडेय निवासी ग्राम गोसरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, सुभाष रावत (22) उर्फ गोलू पुत्र सुकई लाल निवासी सी-16 कुर्मांचल नगर सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ बताया. डिलीवरी ब्वाय का काम करने वाला एक बाल अपचारी (17) भी पकड़ा गया है.