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आगरा में IPL मैचों पर सट्टा लगाते पांच गिरफ्तार, होटल के कमरा नंबर 318 में चल रहा था खेल, हिसाब-किताब मिला

पुलिस को आठ सटोरियों की तलाश है. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड बरामद हुआ है.

पुलिस ने पांच सटोरियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने पांच सटोरियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
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आगरा : ताजगंज थाना पुलिस ने IPL मैचों पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह होटल में कमरे बुक करके वहां से सट्टा लगाने का काम करता था. पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 318 में छापेमारी करके पांच बडे़ सटोरियों को गिरफ्तार किए है. पुलिस को आठ सटोरियों की तलाश है. सटोरियों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड व सट्‌टे के हिसाब-किताब का रजिस्टर बरामद हुआ है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को लगातार IPL मैचों में सट्टा लगाने की शिकायत मिल रही थी. पहले भी पुलिस ने कार्रवाई करके सटोरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को रविवार को होटल हार्वर्ड प्लाजा में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे मैच पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाने की सूचना मिली थी. जिस पर ताजगंज थाना के एसआई अमित धामा ने रात करीब 8:25 बजे होटल में छापा मारा.

होटल के कमरा नंबर 318 में पुलिस टीम ने मोबाइल फोन के जरिए सट्टे की दरें (भाव) नोट करते लोग मिले. पुलिस ने मौके से चार सटोरियों को पकड़ा. एक सट्‌टेबाज के पास पीयूष शर्मा की कॉल डिटेल मिली. पुलिस की पूछताछ में सट्‌टेबाज ने बताया कि पीयूष शर्मा कथित पत्रकार है. जो ताज प्रेसक्लब का पदाधिकारी है. सट्‌टे के लिए रुपए देता है, जीत के बाद वो रुपए का बंटवारा कर लेते हैं.

डीसीसी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि 'लाइव लाइन' और 'सीरीज एक्सचेंज' ऐप के माध्यम से सट्टे का भाव देखते थे. व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से जुड़कर सट्‌टे लगवाने का काम करते हैं. ताजगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/4 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के तहत मामला दर्ज किया है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, IPL मैचों में सट्टे लगाने के मामले में अभियुक्त सुनील धाकड़ पुत्र इन्द्र चन्द्र निवासी ईदगाह, अनिल खेम्यानी पुत्र लालचन्द निवासी बोदला, मनीष मयानी उर्फ सब्जी निवासी शास्त्रीपुरम, राहुल मुद्गल उर्फ लाला पुत्र पीयूष शर्मा निवासी शाहगंज और कथित पत्रकार पीयूष शर्मा पुत्र स्व. आनन्द स्वरूप शर्मा निवासी शाहगंज है.

इसके साथ ही फरार अभियुक्त में संजय कालिया, भरत पेशवानी, बोनी वकील, टोनी सिंधी, राजीव चोपड़ा, अनिल कुमार शर्मा उर्फ अन्नी, राधे मल्होत्रा, राजू वर्मा फरार हैं. फरार अभियुक्त संजय कालिया पहले भी जेल जा चुका है, जो बड़ा बुकी है. जेल से बाहर आते ही फिर से जुआ और सट्‌टे का खेल शुरू कर देता है.

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