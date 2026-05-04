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आगरा में IPL मैचों पर सट्टा लगाते पांच गिरफ्तार, होटल के कमरा नंबर 318 में चल रहा था खेल, हिसाब-किताब मिला

आगरा : ताजगंज थाना पुलिस ने IPL मैचों पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह होटल में कमरे बुक करके वहां से सट्टा लगाने का काम करता था. पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 318 में छापेमारी करके पांच बडे़ सटोरियों को गिरफ्तार किए है. पुलिस को आठ सटोरियों की तलाश है. सटोरियों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड व सट्‌टे के हिसाब-किताब का रजिस्टर बरामद हुआ है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को लगातार IPL मैचों में सट्टा लगाने की शिकायत मिल रही थी. पहले भी पुलिस ने कार्रवाई करके सटोरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को रविवार को होटल हार्वर्ड प्लाजा में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे मैच पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाने की सूचना मिली थी. जिस पर ताजगंज थाना के एसआई अमित धामा ने रात करीब 8:25 बजे होटल में छापा मारा.

होटल के कमरा नंबर 318 में पुलिस टीम ने मोबाइल फोन के जरिए सट्टे की दरें (भाव) नोट करते लोग मिले. पुलिस ने मौके से चार सटोरियों को पकड़ा. एक सट्‌टेबाज के पास पीयूष शर्मा की कॉल डिटेल मिली. पुलिस की पूछताछ में सट्‌टेबाज ने बताया कि पीयूष शर्मा कथित पत्रकार है. जो ताज प्रेसक्लब का पदाधिकारी है. सट्‌टे के लिए रुपए देता है, जीत के बाद वो रुपए का बंटवारा कर लेते हैं.

डीसीसी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि 'लाइव लाइन' और 'सीरीज एक्सचेंज' ऐप के माध्यम से सट्टे का भाव देखते थे. व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से जुड़कर सट्‌टे लगवाने का काम करते हैं. ताजगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/4 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के तहत मामला दर्ज किया है.