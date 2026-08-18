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लखनऊ में दरोगा और निगम कर्मियों को पीटने वाले पांच गिरफ्तार, दो मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

16 अगस्त को हुए बवाल के बाद से ही फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पारा पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:21 PM IST

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लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र स्थित गदियाना बादल खेड़ा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, दरोगा का सिर फोड़ने और कर्मचारियों को लोहे की जंजीर से पीटने के मामले में पारा पुलिस ने मंगलवार को पांच और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, घटना के मुख्य साजिशकर्ता अबरार और इमरान पर पुलिस उपायुक्त की ओर से 25-25 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया है. मामले में दो महिला आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है.

​16 अगस्त को हुए बवाल के बाद से ही फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पारा पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि कुछ आरोपी अपनी अवैध भैंसों और पशुओं को कार्रवाई से बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने गदियाना आदर्श विहार बुद्धेश्वर की तरफ आ रहे हैं.

​सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक चेतन आजाद, पुनीत लोहिया, विभोर सिंह और हर्ष यादव की टीम ने घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को धर दबोचा. आरोपियों की पहचान ​सराफत अली उर्फ लाल बाल वाला (42) निवासी डिप्टी खेड़ा, पारा, ​रिजवान (25) निवासी गदियाना आदर्श विहार, पारा, ​मो. सलामुद्दीन अली (28) पुत्र सरदार अली निवासी डी-ब्लॉक राजाजीपुरम, तालकटोरा, ​शहाबुद्दीन (32) पुत्र सरदार अली निवासी राजाजीपुरम, तालकटोरा, ​मो. इस्लाम (20) पुत्र सरदार अली निवासी राजाजीपुरम, तालकटोरा के रूप में हुई. आरोपियों में तीन सगे भाई हैं.

​एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अवैध रूप से बिना किसी वैध लाइसेंस या दस्तावेज के व्यावसायिक दूध डेयरी चलाते हैं. पहले भी नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाए जाने और पशु जब्त किए जाने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ था. इसी बौखलाहट में 16 अगस्त को जब टीम दोबारा पहुंची, तो उन्होंने सरकारी काम रोकने और पुलिसकर्मियों में खौफ पैदा करने के इरादे से लाठी-डंडों, पत्थरों और लोहे की जंजीरों से जानलेवा हमला कर दिया था.

​डीसीपी के अनुसार, मामले के मुख्य आरोपी अबरार और इमरान अभी भी फरार हैं, जिन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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लखनऊ में पांच डेयरी संचालक गिरफ्तार
DAIRY OPERATORS ATTACKED POLICE

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