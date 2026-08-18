ETV Bharat / state

लखनऊ में दरोगा और निगम कर्मियों को पीटने वाले पांच गिरफ्तार, दो मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र स्थित गदियाना बादल खेड़ा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, दरोगा का सिर फोड़ने और कर्मचारियों को लोहे की जंजीर से पीटने के मामले में पारा पुलिस ने मंगलवार को पांच और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, घटना के मुख्य साजिशकर्ता अबरार और इमरान पर पुलिस उपायुक्त की ओर से 25-25 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया है. मामले में दो महिला आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है.

​16 अगस्त को हुए बवाल के बाद से ही फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पारा पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि कुछ आरोपी अपनी अवैध भैंसों और पशुओं को कार्रवाई से बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने गदियाना आदर्श विहार बुद्धेश्वर की तरफ आ रहे हैं.

​सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक चेतन आजाद, पुनीत लोहिया, विभोर सिंह और हर्ष यादव की टीम ने घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को धर दबोचा. आरोपियों की पहचान ​सराफत अली उर्फ लाल बाल वाला (42) निवासी डिप्टी खेड़ा, पारा, ​रिजवान (25) निवासी गदियाना आदर्श विहार, पारा, ​मो. सलामुद्दीन अली (28) पुत्र सरदार अली निवासी डी-ब्लॉक राजाजीपुरम, तालकटोरा, ​शहाबुद्दीन (32) पुत्र सरदार अली निवासी राजाजीपुरम, तालकटोरा, ​मो. इस्लाम (20) पुत्र सरदार अली निवासी राजाजीपुरम, तालकटोरा के रूप में हुई. आरोपियों में तीन सगे भाई हैं.