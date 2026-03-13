गिरिडीह में CCL गार्ड और होमगार्ड पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, सोनू-मोनू समेत पांच गिरफ्तार

ETV Bharat / state

गिरिडीह: जिले के सीसीएल स्थित कबरीबाद माइंस, सीपी साइडिंग, क्रशर एवं रैक में धावा बोलकर कोयले की लूट करने समेत विरोध करने पर सीसीएल सुरक्षा गार्ड, होमगार्ड संग मारपीट करने के मुख्य आरोपी सोनू-मोनू को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी सोनू मोनू के अलावा कबरीबाद आउटसोर्सिंग कंपनी के ट्रिपर के संग मारपीट करने वाले तीन आरोपी दिलीप दास, दीपक दास एवं छोटू दास को भी गिरफ्तार किया गया है. जबकि गार्ड की पिटाई के मामले के एक अन्य आरोपी गाजी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है. यह सफलता सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव की टीम को मिली है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ ने की है.

क्या है पूरा मामला

हाल के कुछ महीनों में सीसीएल के कबरीबाद माइंस, सीपी साइडिंग, क्रशर एवं रैक से कोयला की लूट करने के लिए सैकड़ों लोग धावा बोल रहे थे. इनके द्वारा संगठित होकर न सिर्फ कोयला लूटा जा रहा था बल्कि विरोध करने पर सीसीएल के सुरक्षा गार्ड के साथ साथ होमगार्ड को भी पीटा जा रहा था.

पिछले दिनों इन बदमाशों द्वारा सीसीएल के अधिकारी राजवर्धन कुमार एवं रामसागर को घेर लिया गया था. इस दौरान हमले की कोशिश भी की गई थी. हालांकि मौजूद गार्डों एवं होम गार्ड द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद गार्ड हमला नहीं कर सके. इस बीच पुलिस भी पहुंच गई तो सभी हमलावर भाग निकले.

लेकिन मंगलवार रात चोर फिर से दर्जनों की संख्या में आ धमके और अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आए सुरक्षा प्रहरी बिरजू भुईयां, होमगार्ड जवान सुनील यादव समेत तीन लोगों की पिटाई कर दी. इस बीच पुलिस फिर पहुंची तो चोर दोबारा भाग निकले.

रैक पर महिला गार्ड के साथ मारपीट

दरअसल, मंगलवार रात कबरीबाद इलाके में मारपीट करने के बाद बुधवार सुबह जब सीपी साइडिंग से कोयला लादकर रैक निकली तो चोर फिर से बोगी पर चढ़ गए और कोयला लूटने लगे. यहां चोरों को खदेड़ने का प्रयास महिला होमगार्ड ने किया तो उनके साथ मारपीट की गई.

दोनों मामले को लेकर सीसीएल के सहायक अवर निरीक्षक नकुल कुमार नायक ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी दर्ज हुई ही थी कि बुधवार रात फिर से बड़ी संख्या में चोर आ गए और गाली गलौज करने लगे. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए.

योजना बनाई और हो गई गिरफ्तारी

इन घटनाओं को देखते हुए एसपी डॉ. बिमल कुमार ने एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के साथ मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को निर्देश दिया कि हर हाल में सभी नामजदों को गिरफ्तार किया जाए. इसके साथ ही साथ जो लोग भी कोयला चोरी तथा सरकारी कार्य में बाधा डालकर कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, उन सभी को चिन्हित करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ने पहले सीसीएल के जीएम गिरीश राठौड़ और पीओ गोपाल सिंह मीणा के साथ बैठक की. उसके बाद अलग से योजना बनाकर छापेमारी शुरू की. रातभर छापेमारी के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कोयला चोरों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

