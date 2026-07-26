दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट, लाखों के जेवर लूटकर नकाबपोश अपराधी फरार
रोहतास के बिक्रमगंज में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने लूटकर पांच नकाबपोश अपराधी फरार, पुलिस जांच जारी
Published : July 26, 2026 at 5:44 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में रविवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. हेलमेट और चेहरा ढंक कर पहुंचे पांच हथियारबंद अपराधियों ने बिक्रमगंज बाजार स्थित हीरा आभूषण भंडार में घुसकर दुकानदार को हथियार की नोक पर पहले बंधक बनाया. इसके बाद अपराधी लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए.
पूरे बाजार में सनसनी: घटना के बाद पूरे बाजार में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थाने की पुलिस तथा वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू की.घटना बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के बिक्रमगंज बाजार में आरा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित हीरा आभूषण भंडार की है.
दुकानदार को हथियार दिखाकर डराया: प्रत्यक्षदर्शियों और दुकानदार के अनुसार दोपहर के समय पांच अपराधी हेलमेट पहनकर और चेहरा ढक कर दुकान के अंदर दाखिल हुए. सभी के हाथों में हथियार थे. अंदर घुसते उन्होंने दुकानदार प्रणित कुमार को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
किसी प्रकार का विरोध नहीं: दुकानदार प्रणीत कुमार ने बताया कि अपराधियों ने उन्हें हथियार के दिखा कर पूरी तरह भयभीत कर दिया था ऐसे में उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया. इसके बाद बेख़ौफ़ अपराधियों ने दुकान में रखें सोने चांदी के आभूषण तेजी से अपने बैग में भर लिए.
कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम: दुकानदार के मुताबिक वारदात के दौरान दुकान में उनके अलावा एक स्टाफ और एक आभूषण कारीगर भी मौजूद था. कारीगर उस समय दुकान में बैठकर चाय पी रहा था. अपराधियों ने सभी को डरा कर चुप रहने को कहा और कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.
"अपराधियों ने हथियार के दिखा कर बहुत डरा दिया था, ऐसे में हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, दुकान में एक स्टाफ और एक आभूषण कारीगर भी मौजूद था,अपराधियों ने सभी को डरा कर चुप रहने को कहा और कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए."- प्रणीत कुमार, दुकानदार
आराम से हुए फरार: बताया जा रहा है की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बिना किसी हड़बड़ी के पैदल ही दुकान से बाहर निकले और आराम से वहां से फरार हो गए. इससे आशंका जताई जा रही है की दुकान के बाहर उनके अन्य साथी मौजूद थे जिन्होंने भागने में उनकी मदद की होगी.
पूरे इलाके की घेराबंदी: घटना की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा और फुटेज खंगाल रही है. वही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है.
अधिकारी का बयान: पूरे मामले पर बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 5 अपराधियों की दुकान के अंदर होने की पुष्टि हुई है हालांकि अभी आशंका है कि कुछ अन्य अपराधी दुकान के बाहर मौजूद थे इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है.
"पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी."- सिंधु शेखर सिंह, एसडीपीओ, बिक्रमगंज
आभूषणों की कीमतों में विरोधाभास: वहीं लूटे गए आभूषणों की कीमत को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए हैं. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि करीब 10 लाख रुपए के आभूषण की लूट हुई है. जबकि दुकानदार प्रणीत कुमार का दावा है कि अपराधी 30 से 35 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण अपने साथ ले गए हैं.पुलिस दुकान के स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिक्री के दस्तावेज और अन्य अभिलेख की जांच कर वास्तविक नुकसान का आंकलन कर रही है.
व्यापारियों में दहशत का माहौल: दिनदहाड़े बाजार के बीच-बीच में इस बड़ी लूट की घटना ने स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.व्यापारियों ने पुलिस से जल्द से जल्द अपराधियों के गिरफ्तारी और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.
पुलिस का दावा: फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है. मामले की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा.
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