ETV Bharat / state

दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट, लाखों के जेवर लूटकर नकाबपोश अपराधी फरार

रोहतास: बिहार के रोहतास में रविवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. हेलमेट और चेहरा ढंक कर पहुंचे पांच हथियारबंद अपराधियों ने बिक्रमगंज बाजार स्थित हीरा आभूषण भंडार में घुसकर दुकानदार को हथियार की नोक पर पहले बंधक बनाया. इसके बाद अपराधी लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए.

पूरे बाजार में सनसनी: घटना के बाद पूरे बाजार में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थाने की पुलिस तथा वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू की.घटना बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के बिक्रमगंज बाजार में आरा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित हीरा आभूषण भंडार की है.

रोहतास में ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट (ETV Bharat)

दुकानदार को हथियार दिखाकर डराया: प्रत्यक्षदर्शियों और दुकानदार के अनुसार दोपहर के समय पांच अपराधी हेलमेट पहनकर और चेहरा ढक कर दुकान के अंदर दाखिल हुए. सभी के हाथों में हथियार थे. अंदर घुसते उन्होंने दुकानदार प्रणित कुमार को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

किसी प्रकार का विरोध नहीं: दुकानदार प्रणीत कुमार ने बताया कि अपराधियों ने उन्हें हथियार के दिखा कर पूरी तरह भयभीत कर दिया था ऐसे में उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया. इसके बाद बेख़ौफ़ अपराधियों ने दुकान में रखें सोने चांदी के आभूषण तेजी से अपने बैग में भर लिए.

कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम: दुकानदार के मुताबिक वारदात के दौरान दुकान में उनके अलावा एक स्टाफ और एक आभूषण कारीगर भी मौजूद था. कारीगर उस समय दुकान में बैठकर चाय पी रहा था. अपराधियों ने सभी को डरा कर चुप रहने को कहा और कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

"अपराधियों ने हथियार के दिखा कर बहुत डरा दिया था, ऐसे में हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, दुकान में एक स्टाफ और एक आभूषण कारीगर भी मौजूद था,अपराधियों ने सभी को डरा कर चुप रहने को कहा और कुछ मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए."- प्रणीत कुमार, दुकानदार

आराम से हुए फरार: बताया जा रहा है की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बिना किसी हड़बड़ी के पैदल ही दुकान से बाहर निकले और आराम से वहां से फरार हो गए. इससे आशंका जताई जा रही है की दुकान के बाहर उनके अन्य साथी मौजूद थे जिन्होंने भागने में उनकी मदद की होगी.