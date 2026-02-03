ETV Bharat / state

सहारनपुर में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार, सभी एक ही परिवार से, कबाड़ी बनकर की थी रेकी

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : सदर बाजार इलाके में डायमंड शोरूम में 23 जनवरी को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस की पांच टीमों ने तीन महिलाओं समेत पांच को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लगभग 3 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 45,100 रुपये नगद बरामद हुए हैं. करोड़ों की चोरी को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ ​​काला उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ कई थानों में 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. SSP आशीष तिवारी ने बताया, इरशाद ने शोरूम में अकेले ही चोरी की थी. बाकी पकड़े गए लोग चोरी के माल को खपाने, बेचने और छिपाने में शामिल थे इसलिए इन्हें भी गिफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी इरशाद के अलवा सहारनपुर के रहने वाले दिलशाद पुत्र अनीश, सलमा पत्नी अरशद, काली पत्नी अनीश और सीमा पत्नी दिलशाद को पकड़ा गया है. इरशाद और दिलशाद दोनों सगे भाई हैं. काली पर 12 केस दर्ज है और दोनों की मां है. एक चोरी करता, बाकि उसकी मदद करते थे. (Video Credit; ETV Bharat) 100% रिकवरी : SSP आशीष तिवारी ने बताया, इस मामले में चोरी हुई ज्वैलरी की 100% रिकवरी की गई है. इरशाद छत के रास्ते शोरूम में घुसा था और सीढ़ियों के पास की दीवार तोड़ करीब तीन करोड़ की ज्वेलरी चुरा ली थी. आरोपियों के पास से नौ नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, दो गले का सेट, 18 पेंडेंट, तीन चार्म्स, 90 अंगूठियां, 32 चेन, 11 चूड़ियां, 40 अन्य सोने के आभूषण और 45 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.