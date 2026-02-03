सहारनपुर में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार, सभी एक ही परिवार से, कबाड़ी बनकर की थी रेकी
आरोपियों के पास से लगभग 3 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 45,100 रुपये नगद बरामद हुए हैं. इरशाद पर 27 से ज्यादा मुकदमे हैं.
सहारनपुर : सदर बाजार इलाके में डायमंड शोरूम में 23 जनवरी को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस की पांच टीमों ने तीन महिलाओं समेत पांच को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लगभग 3 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 45,100 रुपये नगद बरामद हुए हैं. करोड़ों की चोरी को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ कई थानों में 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.
SSP आशीष तिवारी ने बताया, इरशाद ने शोरूम में अकेले ही चोरी की थी. बाकी पकड़े गए लोग चोरी के माल को खपाने, बेचने और छिपाने में शामिल थे इसलिए इन्हें भी गिफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी इरशाद के अलवा सहारनपुर के रहने वाले दिलशाद पुत्र अनीश, सलमा पत्नी अरशद, काली पत्नी अनीश और सीमा पत्नी दिलशाद को पकड़ा गया है. इरशाद और दिलशाद दोनों सगे भाई हैं. काली पर 12 केस दर्ज है और दोनों की मां है.
100% रिकवरी : SSP आशीष तिवारी ने बताया, इस मामले में चोरी हुई ज्वैलरी की 100% रिकवरी की गई है. इरशाद छत के रास्ते शोरूम में घुसा था और सीढ़ियों के पास की दीवार तोड़ करीब तीन करोड़ की ज्वेलरी चुरा ली थी. आरोपियों के पास से नौ नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, दो गले का सेट, 18 पेंडेंट, तीन चार्म्स, 90 अंगूठियां, 32 चेन, 11 चूड़ियां, 40 अन्य सोने के आभूषण और 45 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.
पुलिस से बचने के लिए घर बदला : SSP आशीष तिवारी ने बताया, मुख्य आरोपी इरशाद से पूछताछ में पता चला कि वह छोटी मोटी चोरी की घटना करता था. पुलिस ने घर देख लिया था तो घर बेचकर सहारनपुर में एक किराए के मकान में रहने लगा. यहां भी पुलिस ने हिस्ट्रीशीट खोल दी तो हाल ही में जेल से छूटने के बाद रुड़की के शैतान चौक पर जाकर रहने लगा. वहीं से चोरी की योजना बनाई.
कबाड़ी वाला बनकर एक महीने की रेकी : कबाड़ी बनकर करीब एक माह तक रेकी की और फिर घटना वाली रात से पहले बिल्डिंग की छत पर जाकर लेट गया. नशा कर लिया तो रात में सो गया फिर देर रात आंख खुली तो मौसम काफी खराब था. खराब मौसम का फायदा उठाकर छत के ऊपर से जा रहे केबिल में कट मारकर कटर के तार जोड़ लिए और फिर दरवाजा काटकर अंदर से दीवार में सेंध लगा ली.
पुलिस को चकमा देने के लिए लंगड़ा कर चला : अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा था इसलिए चेहरे पर मास्क लगा लिया था और चोरी करते समय स्टोर के अंदर लंगड़ाकर चलने का नाटक किया, ताकि पुलिस को लगे कि चोर लंगड़ा है. इस तरह चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बाहर निकला और कपड़े बदल लिए. इसके बाद वह रुड़की चला गया. इरशाद ने बताया, दिलशाद, सलमा, काली और सीमा चोरी का सामान बेचने में उसकी मदद करते हैं. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सभी को रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी चोरी का सामान पड़ोसी राज्य में बेचने जा रहे थे.
