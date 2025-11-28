ETV Bharat / state

अंबाला में लड़की के साथ छेड़छाड़ के 5 आरोपी गिरफ्तार, सिर मुंडवा पुलिस ने करायी पैरेड

अंबाला में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर पीड़ित के परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार.

5 ACCUSED OF MOLESTATION ARRESTED
लड़की के साथ छेड़छाड़ के 5 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः सदर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास लड़की के साथ 26 नवंबर को छेड़छाड़ की घटना हुई थी. इस दौरान पीड़िता और उसके परिजनों के द्वारा विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. साथ ही पीड़िता के पिता पर ईंट से हमला किया गया. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से न्याय की गुहार लगाई. इस पर संज्ञान लेते हुए अनिल विज ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि मात्र 10 घंटे के अंदर ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सिर मुंडन कर आरोपियों को पुलिस ने घुमायाः पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सभी पांचों आरोपियों को सिर मुंडन कराकर वारदात स्थल सहित आसपास के इलाके में घुमाया, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना पर रोक लग सके. इस दौरान आरोपियों ने कान पकड़ भविष्य में इस तरह के किसी भी अपराध में शामिल नहीं होने की बात को बार-बार दोहराया. सदर थाना के प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि "अब सीन री क्रियेट कराया जायेगा. सभी आरोपियों और पीड़ित के परिवार के लोगों को वारदात वाले स्थल पर बुलाया जायेगा."

सिर मुंडन कराकर छेड़खानी के आरोपियों का कराया गया पैरेड (Etv Bharat)

मुख्य आरोपी पर पहले से दर्ज है मामलाः अंबाला सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "26 नवंबर को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी. इस दौरान पीड़िता और उसके परिजनों ने विरोध किया तो आरोपियों ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. बल्कि पीड़िता के पिता पर ईंट से हमला कर दिया. मामले का मुख्य अभियुक्त मुकुल है. लड़की के परिजनों के द्वारा विरोध करने पर मुकुल ने अपने भाई लव, साथी संदीप, शुभम और राहुल को बुला लिया. इन लोगों ने मिलकर लड़की के पिता पर ईंट से हमला कर दिया. सभी आरोपी स्थानीय निवासी है. कांड का मुख्य अभियुक्त मुकुल पर पहले से हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है."

ये भी पढ़ें-अंबाला में गर्लफ्रेंड के लिए चोरी का प्लान हुआ फेल, डायल 112 के हत्थे चढ़ा मोबाइल स्नेचर

TAGGED:

अंबाला में लड़की के साथ छेड़छाड़
GIRL MOLESTED IN AMBALA
MINISTER ANIL VIJ
MOLESTATION IN AMBALA
5 ACCUSED OF MOLESTATION ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.