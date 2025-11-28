ETV Bharat / state

अंबाला में लड़की के साथ छेड़छाड़ के 5 आरोपी गिरफ्तार, सिर मुंडवा पुलिस ने करायी पैरेड

अंबालाः सदर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास लड़की के साथ 26 नवंबर को छेड़छाड़ की घटना हुई थी. इस दौरान पीड़िता और उसके परिजनों के द्वारा विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. साथ ही पीड़िता के पिता पर ईंट से हमला किया गया. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से न्याय की गुहार लगाई. इस पर संज्ञान लेते हुए अनिल विज ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि मात्र 10 घंटे के अंदर ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सिर मुंडन कर आरोपियों को पुलिस ने घुमायाः पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सभी पांचों आरोपियों को सिर मुंडन कराकर वारदात स्थल सहित आसपास के इलाके में घुमाया, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना पर रोक लग सके. इस दौरान आरोपियों ने कान पकड़ भविष्य में इस तरह के किसी भी अपराध में शामिल नहीं होने की बात को बार-बार दोहराया. सदर थाना के प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि "अब सीन री क्रियेट कराया जायेगा. सभी आरोपियों और पीड़ित के परिवार के लोगों को वारदात वाले स्थल पर बुलाया जायेगा."