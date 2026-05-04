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साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का खुलासा

साइबर ठगी के पांच आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. कुचामन सिटी पुलिस ने साइबर ठगी के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे भारी मात्रा में साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह देशभर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी कर चुका है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा ने बताया, यह संगठित साइबर गिरोह है, जो देशभर में ठगी कर रहा था. आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस गिरोह की जड़ों तक पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई करेगी. थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि 1 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध एसयूवी गाड़ी रुकवाई. तलाशी लेने पर गाड़ी में सवार प्रशांत सिंह और इमरान उर्फ शेखू के पास एटीएम कार्ड, सिम, मोबाइल और बैंक दस्तावेज मिले. जांच में पाया कि इन खातों पर विभिन्न राज्यों में साइबर शिकायतें दर्ज हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 मई को जयपुर के झोटवाड़ा और करधनी क्षेत्र से आरोपी अशोक कुमार सोनी, कमल किशोर सोनी और विष्णु सोनी को भी गिरफ्तार किया गया. थाना प्रभारी सतपाल बोले... (ETV Bharat Kuchaman City) पढ़ें: भरतपुर में ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई, 103 साइबर ठग गिरफ्तार, जयपुर में होटल में पुलिस की दबिश