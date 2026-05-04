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साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का खुलासा

कुचामन पुलिस की कार्रवाई. गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं असम जैसे राज्यों में फैला था नेटवर्क.

Five Accused of Cyber ​​Fraud Arrested
साइबर ठगी के पांच आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. कुचामन सिटी पुलिस ने साइबर ठगी के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे भारी मात्रा में साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह देशभर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी कर चुका है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा ने बताया, यह संगठित साइबर गिरोह है, जो देशभर में ठगी कर रहा था. आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस गिरोह की जड़ों तक पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई करेगी.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि 1 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध एसयूवी गाड़ी रुकवाई. तलाशी लेने पर गाड़ी में सवार प्रशांत सिंह और इमरान उर्फ शेखू के पास एटीएम कार्ड, सिम, मोबाइल और बैंक दस्तावेज मिले. जांच में पाया कि इन खातों पर विभिन्न राज्यों में साइबर शिकायतें दर्ज हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 मई को जयपुर के झोटवाड़ा और करधनी क्षेत्र से आरोपी अशोक कुमार सोनी, कमल किशोर सोनी और विष्णु सोनी को भी गिरफ्तार किया गया.

थाना प्रभारी सतपाल बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

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करोड़ों का साइबर नेटवर्क: पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह के पास 100 से अधिक बैंक खातों का नेटवर्क था. इन खातों के जरिए ठगी की रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर करते थे. अब तक 60 से अधिक साइबर ठगी के मामलों का लिंक सामने आया है, जो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों से जुड़े हैं. पुलिस ने आरोपियों से 16 मोबाइल फोन, 26 एटीएम कार्ड, 16 बैंक पासबुक, 4 चेक बुक, 6 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और एक गाड़ी जब्त की. इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैबलेट और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं.

Cyber ​​fraud equipment seized from the accused
आरोपियों से जब्त साइबर ठगी का सामान (ETV Bharat Kuchaman City)

ऐसे करते थे ठगी: पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य गरीब और मजदूरों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते. उनके एटीएम व सिम अपने पास रखते थे. इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी इन्वेस्टमेंट व गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसे में लेकर रकम ठगते और इन खातों में डलवाते थे. ठगी के लिए दिन और रात में अलग-अलग टीमें काम करती थीं. एक टीम पैसे जमा कराती थी तो दूसरी एटीएम और चेक के जरिए रकम निकालकर आगे ट्रांसफर करती थी.

पुलिस की अपील : पुलिस ने आमजन से अपील की कि अनजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें. ज्यादा मुनाफे का लालच देने वाले निवेश ऑफर्स से दूर रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में दें.

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5 ACCUSED OF CYBER ​​FRAUD ARRESTED
5 CRORE RUPEES FRAUD EXPOSED
साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश
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CYBER ​​FRAUD GANG BUSTED

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