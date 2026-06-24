वाराणसी: गंगा में नाव पर नानवेज पार्टी करने वाले पांच आरोपितों को मिली जमानत
सोशल मीडिया पर गंगा नदी में मांस-मदिरा की पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 2:45 PM IST
वाराणसी: गंगा नदी में नाव पर चिकन बनाने और शराब पीने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. सोमवार को सोशल मीडिया पर गंगा नदी में मांस-मदिरा का पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में वाराणसी के दशाश्वमेध थाने ने मुकदमा दर्ज कर पांचो आरोपियों की खोज बीन शुरू की थी.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर, दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार किया था. सभी वाराणसी, रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और नाविक समाज से आते हैं. नाव चला कर अपना जीवन यापन कर करते है.
घटना के दिन सभी आरोपियों ने नाव पर नॉनवेज और शराब की पार्टी की थी, गिरफ्तारी के बाद बुधवार को सभी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से इनको जमानत मिल गई.
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. उनकी नाव को भी सीज किया गया है. इन्हीं आरोपियों में से ही किसी ने वीडियो बनाया था और सभी का परिचय दिया था. वीडियो लगभग 6 माह पुराना है.