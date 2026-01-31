ETV Bharat / state

पलामू में फायरिंग की घटनाओं में शामिल पांच आरोपी गिरफ्तार! वर्चस्व कायम करने के लिए की थी फायरिंग

पलामू: हुसैनाबाद पुलिस ने दो अलग-अलग फायरिंग घटनाओं का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों घटनाओं में एक ही युवक ने हथियार से फायरिंग की थी, जबकि अन्य चार लोग इसमें शामिल थे. मुख्य आरोपी इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने के इरादे से इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

दो फायरिंग घटनाओं का उद्भेदन

पुलिस ने कार्रवाई में फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है. पहली घटना 19 जनवरी को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कजरात नावाडीह इलाके में अवैध शराब के कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच हुई फायरिंग से जुड़ी थी. दूसरी घटना 20 जनवरी को हुसैनाबाद के एके सिंह डिग्री कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट के दौरान हुई, जिसमें भी फायरिंग की गई. दोनों ही घटनाओं में कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे.

फायरिंग की इन घटनाओं के बाद हुसैनाबाद के एसडीपीओ मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी. टीम ने लगातार छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

पुलिस ने फायरिंग एवं मारपीट की दोनों घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी हुसैनाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं. गिरफ्तार लोगों में रौशन कुमार सिंह (मुख्य आरोपी), सत्यम कुमार सिंह, लड्डू कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह, चीकू उर्फ विकास कुमार सिंह शामिल हैं.