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हत्या के प्रयास मामले में एक माह से फरार महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

सीकर: जिले की खाटूश्यामजी सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में एक माह से फरार पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें एक महिला आरोपी है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं.

थाना अधिकारी अमित कुमार नागौरा ने बताया कि मामला 12 जून का है. गोर्धनपुरा निवासी गणेश कुमार सांखला ने रिपोर्ट दी कि वह पिता हनुमान प्रसाद के साथ खेत पर था. तभी आरोपियों ने जबरन खेत में घुसकर सरियों से हमला कर दिया. इससे पिता-पुत्र को गंभीर चोटें आईं. गणेश कुमार सांखला की रिपोर्ट के आधार पर खाटूश्यामजी सदर थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार थे.सभी पांचों आरोपी एक ही परिवार के हैं.

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