हत्या के प्रयास मामले में एक माह से फरार महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार
पकड़े गए पांचों आरोपी एक ही परिवार के सदस्य.खाटूश्यामजी सदर थाना पुलिस कर रही पूछताछ.
Published : July 13, 2026 at 5:26 PM IST
सीकर: जिले की खाटूश्यामजी सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में एक माह से फरार पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें एक महिला आरोपी है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं.
थाना अधिकारी अमित कुमार नागौरा ने बताया कि मामला 12 जून का है. गोर्धनपुरा निवासी गणेश कुमार सांखला ने रिपोर्ट दी कि वह पिता हनुमान प्रसाद के साथ खेत पर था. तभी आरोपियों ने जबरन खेत में घुसकर सरियों से हमला कर दिया. इससे पिता-पुत्र को गंभीर चोटें आईं. गणेश कुमार सांखला की रिपोर्ट के आधार पर खाटूश्यामजी सदर थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार थे.सभी पांचों आरोपी एक ही परिवार के हैं.
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थानाधिकारी नागोरा के नेतृत्व में विशेष टीम ने आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी. संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी. नागौरा ने बताया कि जांच के दौरान कांस्टेबल इन्द्राज को मुखबिर से आरोपियों के ठिकाने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनकी पहचान गोर्धनपुरा निवासी सुवालाल (60), मोहनलाल (47), बंशीधर (45), रामपाल (55) और गोकुल देवी (48) के रूप में हुई है. कार्रवाई में थानाधिकारी के अलावा एसआई रघुनाथ प्रसाद, कांस्टेबल इन्द्राज, जगदीश प्रसाद, अमरावती और अंशुमान की विशेष भूमिका रही.
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