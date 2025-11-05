ETV Bharat / state

महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा; पैसों को लेकर पत्नी से होता था विवाद, हत्या के आरोप में पति समेत पांच गिरफ्तार

घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने दी जानकारी.

महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा
महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 7:31 PM IST

लखनऊ : राजधानी के माल थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड उसका पति है. पुलिस ने मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

'पति-पत्नी में होता था विवाद' : पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा देवी की हत्या की साजिश पैसों के विवाद और पारिवारिक कलह के चलते रची थी. पुलिस के मुताबिक, पत्नी पूजा देवी का पति राजू गुप्ता (56) से पहली पत्नी के बच्चों से दूर रखने की जिद और पैसों को लेकर विवाद होता था.





'दो वर्ष पहले की थी दूसरी शादी' : घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने सर्विलांस और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए, मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल सभी पांचों अभियुक्तों को काकराबाद अंडरपास से देर रात गिरफ्तार कर लिया है. ​उन्होंने बताया कि दुबग्गा निवासी पति राजू गुप्ता ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने लगभग दो वर्ष पूर्व पूजा देवी से दूसरी शादी की थी. शादी के शुरुआती संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने लगा.

'परिचित को बताई समस्या' : ​उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि पूजा देवी लगातार राजू गुप्ता से पैसों की मांग करती थी. हाल ही में राजू ने लगभग 10 लाख में एक प्लॉट बेचा था, जिसके बचे हुए पैसों की मांग पूजा देवी कर रही थी. राजू गुप्ता को उसकी पहली पत्नी के बच्चों से मिलने नहीं देती थी. झगड़े और तनाव से तंग आकर राजू गुप्ता ने अपने परिचित अनीस को अपनी समस्या बताई. अनीस ने तीन अन्य लोगों शकील, राजेश और सर्वेश से राजू गुप्ता को मिलवाया और सभी ने मिलकर पूजा देवी की हत्या की साजिश रची.

शव झाड़ियों में छिपाकर हो गए थे फरार : ​उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को सभी आरोपी पूजा देवी को बहला-फुसलाकर आम के बाग में ले गए, वहां उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपाकर मौके से फरार हो गए थे. ​गिरफ्तार आरोपियों में दुबग्गा निवासी मुख्य आरोपी राजू गुप्ता (56 वर्ष), मो. शकील (54 वर्ष), मलिहाबाद निवासी सर्वेश (40 वर्ष), लखीमपुर खीरी निवासी राजेश कुमार (27 वर्ष), ठाकुरगंज निवासी अनीस (65 वर्ष) को गिरफ्तार किया है.

​​

ऐसे हुआ खुलासा : ​बीते सोमवार को थाना माल क्षेत्र के ग्राम बसहरी स्थित आम के बाग में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. शव की शिनाख्त मृतका की बेटी ने कपड़ों के आधार पर की थी. ​बेटी की तहरीर पर थाना माल में पति राजू गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.


