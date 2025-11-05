ETV Bharat / state

महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा; पैसों को लेकर पत्नी से होता था विवाद, हत्या के आरोप में पति समेत पांच गिरफ्तार

लखनऊ : राजधानी के माल थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड उसका पति है. पुलिस ने मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

'पति-पत्नी में होता था विवाद' : पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा देवी की हत्या की साजिश पैसों के विवाद और पारिवारिक कलह के चलते रची थी. पुलिस के मुताबिक, पत्नी पूजा देवी का पति राजू गुप्ता (56) से पहली पत्नी के बच्चों से दूर रखने की जिद और पैसों को लेकर विवाद होता था.









'दो वर्ष पहले की थी दूसरी शादी' : घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने सर्विलांस और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए, मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल सभी पांचों अभियुक्तों को काकराबाद अंडरपास से देर रात गिरफ्तार कर लिया है. ​उन्होंने बताया कि दुबग्गा निवासी पति राजू गुप्ता ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने लगभग दो वर्ष पूर्व पूजा देवी से दूसरी शादी की थी. शादी के शुरुआती संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने लगा.

'परिचित को बताई समस्या' : ​उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि पूजा देवी लगातार राजू गुप्ता से पैसों की मांग करती थी. हाल ही में राजू ने लगभग 10 लाख में एक प्लॉट बेचा था, जिसके बचे हुए पैसों की मांग पूजा देवी कर रही थी. राजू गुप्ता को उसकी पहली पत्नी के बच्चों से मिलने नहीं देती थी. झगड़े और तनाव से तंग आकर राजू गुप्ता ने अपने परिचित अनीस को अपनी समस्या बताई. अनीस ने तीन अन्य लोगों शकील, राजेश और सर्वेश से राजू गुप्ता को मिलवाया और सभी ने मिलकर पूजा देवी की हत्या की साजिश रची.