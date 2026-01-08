ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूजा सुहाग ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट अब इन आरोपियों की जमानत याचिका पर 9 जनवरी, यानी कल सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर शामिल है. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने आज छह और लोगों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल है. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.