ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

तुर्कमान गेट हिंसा मामला
तुर्कमान गेट हिंसा मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूजा सुहाग ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट अब इन आरोपियों की जमानत याचिका पर 9 जनवरी, यानी कल सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर शामिल है. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने आज छह और लोगों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल है. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

ये भी पढ़ें:

  1. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला: 30 संदिग्धों की पहचान, CCTV के आधार पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी
  2. तुर्कमान गेट पर कड़ा पहरा, इलाके में सन्नाटा, पथराव करने के मामले में FIR, हिरासत में पांच लोग
  3. तुर्कमान गेट पर कड़ा पहरा, सन्नाटे में तब्दील इलाका: कार्रवाई के दौरान पथराव करने के मामले में FIR, पांच लोग हिरासत में

TAGGED:

TURKMAN GATE VIOLENCE
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला
TURKMAN GATE STONE PELTING INCIDENT
तुर्कमान गेट हिंसा
TURKMAN GATE BULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.