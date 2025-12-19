प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद हत्याकांड में 5 आरोपी दोषी सिद्ध, 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
किच्छा में 2018 में हुआ था प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद का मर्डर, मास्टर माइंड रणदीप मुंबई से लाते समय रास्ते से हुआ था फरार
December 19, 2025
रुद्रपुर: किच्छा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए समीर हत्याकांड में पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं. पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद 22 दिसम्बर को सजा सुनाई जाएगी. हत्याकांड का मास्टरमाइंड 7 साल बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है.
प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद हत्याकांड में 5 आरोपी दोष सिद्ध: वर्ष 2018 में किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हुए समीर हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं, जबकि अन्य दो हत्यारों के खिलाफ वारंट जारी कर किच्छा कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
2018 में हुआ था प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद का मर्डर: दरअसल 3 मई 2018 को किच्छा कोतवाली क्षेत्र के आदित्य चौक के पास शर्मा ढाबे के बाहर मोटरसाइकल सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रापर्टी डीलर समीर अहमद की गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले की जांच कर रही पुलिस को हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत मिले थे. जिसके बाद किच्छा कोतवाली पुलिस ने समीर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 22 मई 2018 को शूटर सुखदेव उर्फ सुक्खा, अंग्रेज सिंह और मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मर्डर का मास्टर माइंड रणदीप है फरार: 30 मई 2018 को हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी को भी गिरफ्तार किया गया. 2 जून 2018 को पांचवें आरोपी को गुरुचरण सिंह उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हत्याकांड का मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह का पुत्र रणदीप सिंह उर्फ राजा फरार चल रहा था. जिसके बाद से समीर हत्याकांड की सुनवाई एडीजे तृतीय मुकेश कुमार आर्या के न्यायालय में चल रही है.
हत्या के दोषियों को 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने पैरवी करते हुए गवाह पेश कर दोष सिद्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने बताया कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायाधीश द्वारा उनको पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश दे दिए. सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने वाले जसविंदर सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के विरुद्ध वारंट जारी कर पुलिस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दे दिए हैं. उन्होंने बताया कि पांचों पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी.
7 साल बाद भी मुख्य आरोपी चल रहा फरार: समीर हत्याकांड में भले ही दो शूटर सहित पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया हो, लेकिन हत्याकांड का मास्टरमाइंड रणदीप सिंह उर्फ राजा अभी भी फरार चल रहा है. दरअसल तत्कालीन एसएसपी सदानंद दाते द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. जिसके बाद 15 सितंबर 2018 को मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे दबोच लिया था.
मास्टर माइंड रणदीप पुलिस को चकमा देकर भाग गया था: किच्छा कोतवाली पुलिस आरोपी को मुंबई से अपने साथ दिल्ली लेकर पहुंची थी. 17 सितंबर को दिल्ली से आरोपी को पुलिस वाहन से किच्छा लाया जा रहा था. तभी हापुड़ के पास पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देते हुए हथकड़ी सहित फरार हो गया था. हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जनपद पुलिस ने हापुड़ क्षेत्र में डेरा डाला था, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था. इसके बाद पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है.
