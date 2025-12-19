ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद हत्याकांड में 5 आरोपी दोषी सिद्ध, 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

रुद्रपुर: किच्छा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए समीर हत्याकांड में पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं. पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद 22 दिसम्बर को सजा सुनाई जाएगी. हत्याकांड का मास्टरमाइंड 7 साल बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है.

प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद हत्याकांड में 5 आरोपी दोष सिद्ध: वर्ष 2018 में किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हुए समीर हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं, जबकि अन्य दो हत्यारों के खिलाफ वारंट जारी कर किच्छा कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

2018 में हुआ था प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद का मर्डर: दरअसल 3 मई 2018 को किच्छा कोतवाली क्षेत्र के आदित्य चौक के पास शर्मा ढाबे के बाहर मोटरसाइकल सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रापर्टी डीलर समीर अहमद की गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले की जांच कर रही पुलिस को हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत मिले थे. जिसके बाद किच्छा कोतवाली पुलिस ने समीर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 22 मई 2018 को शूटर सुखदेव उर्फ सुक्खा, अंग्रेज सिंह और मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मर्डर का मास्टर माइंड रणदीप है फरार: 30 मई 2018 को हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी को भी गिरफ्तार किया गया. 2 जून 2018 को पांचवें आरोपी को गुरुचरण सिंह उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हत्याकांड का मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह का पुत्र रणदीप सिंह उर्फ राजा फरार चल रहा था. जिसके बाद से समीर हत्याकांड की सुनवाई एडीजे तृतीय मुकेश कुमार आर्या के न्यायालय में चल रही है.