ETV Bharat / state

जोधपुर में बीच सड़क हुड़दंग और मारपीट मामले में 5 आरोपी डिटेन, अन्य की तलाश जारी

जोधपुर: कुड़ी भगतासनी थाने क्षेत्र में बीच सड़क युवकों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. यह घटना गत 21 अक्टूबर की बताई जा रही है. मारपीट को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करवाया. सीसीसीटीवी व रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य की तलाश की जा रही है.

एसीपी बोरानाडा आनंदसिंह ने बताया कि गुडा विश्नोइयां निवासी विक्रम बिश्नोई ने कुड़ी भगतासनी थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह अपने भाई मेकाराम, दोस्त अकरम, अभय और रमेश के साथ घर जा रहे थे. इस दौरान आरोपी हर्ष वैष्णव, राजू गुजराती, निखिल, पीयूष, मोंटी, रवि और 10-12 अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया. बोलेरो कैंपर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. उसे पलटी दे दी. इस हमले में अकरम व अभय के सिर पर वार किया गया. इसके अलावा अन्य के साथ मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ लिया है. अन्य की तलाश की जा रही है.

पढ़ें: जयपुर में बदमाशों का आतंक, मारपीट के बाद युवक को गोली मारी, हालत गंभीर