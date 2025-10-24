जोधपुर में बीच सड़क हुड़दंग और मारपीट मामले में 5 आरोपी डिटेन, अन्य की तलाश जारी
कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में बीच सड़क मारपीट मामले में 5 लोगों को डिटेन किया गया है. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.
Published : October 24, 2025 at 5:10 PM IST
जोधपुर: कुड़ी भगतासनी थाने क्षेत्र में बीच सड़क युवकों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. यह घटना गत 21 अक्टूबर की बताई जा रही है. मारपीट को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करवाया. सीसीसीटीवी व रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य की तलाश की जा रही है.
एसीपी बोरानाडा आनंदसिंह ने बताया कि गुडा विश्नोइयां निवासी विक्रम बिश्नोई ने कुड़ी भगतासनी थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह अपने भाई मेकाराम, दोस्त अकरम, अभय और रमेश के साथ घर जा रहे थे. इस दौरान आरोपी हर्ष वैष्णव, राजू गुजराती, निखिल, पीयूष, मोंटी, रवि और 10-12 अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया. बोलेरो कैंपर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. उसे पलटी दे दी. इस हमले में अकरम व अभय के सिर पर वार किया गया. इसके अलावा अन्य के साथ मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ लिया है. अन्य की तलाश की जा रही है.
लठ मारते और गाडी पलटते नजर आए: इस घटना के सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क पर बैठे युवक को आरोपी बुरी तरह से पीटते हुए और गाड़ी पर डंडा बरसते हुए नजर आ रहे हैं. कोई गाड़ी के दरवाजे पाईप से तोड रहा है. कोई बोनट पर डंडे बरसा रहा है. यह क्रम रात को करीब आधे घंटे तक सड़क पर चलता रहा.
पांच आरोपी पकड़े, मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर: एसीपी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन किया है. इनमें आरोपी मोंटू, विशाल बोहरा, पीयूष राव, निखिल वाल्मीकि, रोहित मेघवाल शामिल हैं. इनसे पूछताछ की जा रही है. संभवत पुरानी रंजिश हो सकती है. लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है.