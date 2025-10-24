ETV Bharat / state

जोधपुर में बीच सड़क हुड़दंग और मारपीट मामले में 5 आरोपी डिटेन, अन्य की तलाश जारी

कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में बीच सड़क मारपीट मामले में 5 लोगों को डिटेन किया गया है. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

Kuri Bhagatsuni Police Station, Jodhpur
कुड़ी भगतासनी थाना जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: कुड़ी भगतासनी थाने क्षेत्र में बीच सड़क युवकों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. यह घटना गत 21 अक्टूबर की बताई जा रही है. मारपीट को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करवाया. सीसीसीटीवी व रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य की तलाश की जा रही है.

एसीपी बोरानाडा आनंदसिंह ने बताया कि गुडा विश्नोइयां निवासी विक्रम बिश्नोई ने कुड़ी भगतासनी थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह अपने भाई मेकाराम, दोस्त अकरम, अभय और रमेश के साथ घर जा रहे थे. इस दौरान आरोपी हर्ष वैष्णव, राजू गुजराती, निखिल, पीयूष, मोंटी, रवि और 10-12 अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया. बोलेरो कैंपर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. उसे पलटी दे दी. इस हमले में अकरम व अभय के सिर पर वार किया गया. इसके अलावा अन्य के साथ मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ लिया है. अन्य की तलाश की जा रही है.

पढ़ें: जयपुर में बदमाशों का आतंक, मारपीट के बाद युवक को गोली मारी, हालत गंभीर

लठ मारते और गाडी पलटते नजर आए: इस घटना के सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क पर बैठे युवक को आरोपी बुरी तरह से पीटते हुए और गाड़ी पर डंडा बरसते हुए नजर आ रहे हैं. कोई गाड़ी के दरवाजे पाईप से तोड रहा है. कोई बोनट पर डंडे बरसा रहा है. यह क्रम रात को करीब आधे घंटे तक सड़क पर चलता रहा.

पढ़ें: पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में कार्रवाई, SDM छोटू लाल शर्मा सस्पेंड

पांच आरोपी पकड़े, मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर: एसीपी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन किया है. इनमें आरोपी मोंटू, विशाल बोहरा, पीयूष राव, निखिल वाल्मीकि, रोहित मेघवाल शामिल हैं. इनसे पूछताछ की जा रही है. संभवत पुरानी रंजिश हो सकती है. लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है.

TAGGED:

5 DETAINED IN ASSAULT CASE
POLICE ACTION IN ASSAULT CASE
MAIN ACCUSED ABSCONDING
YOUTH BEATEN IN JODHPUR
ROADSIDE RUCKUS IN JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.