लातेहार में कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार

लातेहार: कुख्यात अपराधी संगठन से जुड़े रांची और गुमला जिले के अपराधियों को लातेहार जिले में अपराध की घटना को अंजाम देने की योजना बनाना महंगा साबित हुआ. लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में रेलवे कोयला साइडिंग में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने पहुंचे कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार अपराधियों में रांची जिला निवासी विश्वनाथ उरांव, फूलचंद खलखो, तुलसी मुंडा, तनवीर अंसारी तथा गुमला जिला निवासी संदीप यादव शामिल हैं. अपराधियों के पास से दो देसी पिस्तौल और 5 गोलियां भी बरामद हुई है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे कोयला साइडिंग के संचालक से रंगदारी वसूलने और क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव (etv bharat)

अपराधियों ने कुछ दिन पहले भी हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर डर का माहौल बनाने का प्रयास किया था लेकिन जब अपराधियों की योजना सफल नहीं हुई तो अपराधियों ने रेलवे साइडिंग पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई. इसी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी चंदवा के परसाही गांव में पहुंचे थे लेकिन समय रहते इसकी सूचना एसपी कुमार गौरव को मिल गई.

सूचना के बाद एसपी ने लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और अपराधियों के खिलाफ घेराबंदी करते हुए छापामारी कराई. चिन्हित जगहों पर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची वैसे ही अपराधी वहां से भागने लगे लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेरकर अपराधियों को पकड़ लिया.

ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई: एसपी