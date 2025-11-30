ETV Bharat / state

पाकुड़ में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, मेला देखकर वापल लौट रही थी पीड़िता

पाकुड़: जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल पांच अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके दी. एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में मेला देखकर पति के साथ घर लौट रही महिला को पांच मनचलों ने रोका और उसके पति के साथ मारपीट की. जिसके बाद महिला को जबरन दूसरे स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

छापेमारी में पकड़े गए आरोपी

घटना के बाद पीड़िता को उसका पति लिट्टीपाड़ा थाना लेकर पहुंचा और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार 5 आरोपियों के बारे में जानकारी दी. पांचों के खिलाफ कांड संख्या 61/25 दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.