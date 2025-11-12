ETV Bharat / state

कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार; रांगा पर चढ़ाई थी चांदी की परत, आधार कार्ड भी निकला फर्जी

कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार ( Photo credit: कानपुर कमिश्नरेट मीडिया सेल )

कानपुर : जिले के पीपीएन मार्केट स्थित ज्वैलर्स से हुई बड़ी ठगी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना में गिरोह के सरगना समेत अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.



डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि बीती 18 अक्टूबर को पीपीएन मार्केट स्थित ज्वैलर्स से शातिर ठगों ने 20 किलो चांदी खरीदी थी. इसके बाद धनतेरस के मौके पर चांदी के दाम बढ़ाने की बात कहते हुए उसे बेचकर सोना खरीदने की बात कही थी. ज्वेलर्स ने झांसे में आकर 20 किलो चांदी के बदले में सोने के सिक्के और जंजीर दे दिया था. ज्वेलर्स ने चांदी की जांच की तो पता चला कि वह नकली थी. डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: कानपुर कमिश्नरेट मीडिया सेल) उन्होंने बताया कि आरोपियों ने रांगा पर चांदी की परत चढ़ाकर नकली चांदी की सिल्ली तैयार की थी. इसके बाद ज्वेलर्स की ओर से इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला पहचान पत्र के लिये जो आधार कार्ड दिया गया था वह भी फर्जी था.

