कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार; रांगा पर चढ़ाई थी चांदी की परत, आधार कार्ड भी निकला फर्जी

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि 300 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद किया गया गिरफ्तार.

कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार
कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार (Photo credit: कानपुर कमिश्नरेट मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
कानपुर : जिले के पीपीएन मार्केट स्थित ज्वैलर्स से हुई बड़ी ठगी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना में गिरोह के सरगना समेत अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.


डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि बीती 18 अक्टूबर को पीपीएन मार्केट स्थित ज्वैलर्स से शातिर ठगों ने 20 किलो चांदी खरीदी थी. इसके बाद धनतेरस के मौके पर चांदी के दाम बढ़ाने की बात कहते हुए उसे बेचकर सोना खरीदने की बात कही थी. ज्वेलर्स ने झांसे में आकर 20 किलो चांदी के बदले में सोने के सिक्के और जंजीर दे दिया था. ज्वेलर्स ने चांदी की जांच की तो पता चला कि वह नकली थी.

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: कानपुर कमिश्नरेट मीडिया सेल)

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने रांगा पर चांदी की परत चढ़ाकर नकली चांदी की सिल्ली तैयार की थी. इसके बाद ज्वेलर्स की ओर से इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला पहचान पत्र के लिये जो आधार कार्ड दिया गया था वह भी फर्जी था.


उन्होंने बताया कि इस मामले में सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच को लगाया गया था. करीब 300 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने आगरा के लोहा मंडी निवासी मोहित कुमार वर्मा, ट्रांस यमुना निवासी नंदू शाक्य, शीतला गली के राजकुमार वर्मा, जगदीशपुर आवास विकास निवासी संजय वर्मा और चकेरी के प्रवीण सिंह को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि, शातिर आरोपी नंदू और मोहित ने ज्वेलर्स के यहां पर जाकर खरीद फरोख्त की थी. शातिर आरोपी कानपुर ही नहीं बल्कि कई अलग-अलग जनपदों में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. कानपुर में इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने चित्रकूट में भी ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया था, हालांकि किसी कारणवश उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और वह कानपुर के हरबंश मोहाल इलाके में सक्रिय थे. पुलिस ने आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है.

इस गैंग के सरगना छत्रपाल ने कोटा में 30 लाख की ठगी की थी, जहां से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी है. उसके साथ इस गिरोह में अन्य दो आरोपी देवेंद्र गुप्ता और आकाश अग्रवाल भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 12.50 किलो नकली चांदी की सिल्ली और 17.50 ग्राम सोने के साथ, आधार कार्ड पैन कार्ड और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. शातिर आरोपी देहरादून, शिवपुरी, दिल्ली, कोटा, जयपुर और ग्वालियर समेत कई अन्य जगहों पर भी ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस ने पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेज दिया है.



