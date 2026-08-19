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फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा; बरेली में पांच आरोपी गिरफ्तार, वसूलते थे मोटी रकम

एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आयुष्मान योजना के माध्यम से गिरोह अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिला रहा था, साथ ही ठगी भी कर रहा था. पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से कूटरचित आयुष्मान कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, कई राशनकार्ड, 2700 रुपये भी नकद बरामद किये हैं.

बरेली : भोजीपुरा पुलिस ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के फर्जी कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य कूटरचित तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने, पैसे ऐंठने व आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाते थे. एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने बुधवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया.





पुलिस के मुताबिक, एक मामला 18 अगस्त को सामने आया है. देवरनिया जागीर निवासी एक व्यक्ति ने भोजीपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने उसके और उसकी बेटी के आधार कार्ड में कूटरचना कर फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार करने के नाम पर उससे 47 हजार रुपये लिए थे. फर्जी कार्ड के कारण उसकी बेटी का इलाज नहीं हो सका.





पुलिस के मुताबिक, शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की. विवेचना उपनिरीक्षक विनय बहादुर सिंह को सौंपी गई. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य अभयपुर से प्रहलादपुर जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं. पुलिस ने घेराबंदी कर 19 अगस्त की सुबह 7:58 बजे पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.





गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आबिद, सलमान, अरमान, अफरोज और देशरत्न के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि गिरोह अपात्र लोगों को मुफ्त इलाज का लालच देकर उनसे 35 से 40 हजार रुपये तक वसूलता था. इसके बाद आधार और राशन कार्ड में फर्जी नाम-पते दर्ज कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाते थे.

पुलिस के मुताबिक, मोबाइल और ऐप/पोर्टल की मदद से इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड तैयार कर अस्पतालों में इलाज कराया जाता था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 13 कूटरचित आयुष्मान कार्ड, छह फर्जी आधार कार्ड, 22 राशन कार्ड की छाया प्रतियां, सात मोबाइल और 2700 रुपये नकद बरामद किए हैं.