घर में घुसकर युवक का किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला, पांच आरोपी गिरफ्तार

विकासनगर: देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. देहरादून पुलिस ने किडनैपिंग और फिरौती के खेल का पर्दाफाश करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक युवक का किडनैप कर उन्हें उसकी मां से एक लाख रुपए की डिमांड की गई थी.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विकासनगर के भोजावाला निवासी पुष्पा देवी पत्नी स्व. सुरेश पुन्डीर ने दो मार्च को विकासनगर थाने में तहरीर दी थी. अपनी तहरीर में महिला ने बताया कि बाइक सवार कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके घर में जबरन अंदर घुसे और उनके पुत्र शक्ति पुंडीर के साथ मारपीट की. इसके बाद उसके बेटे को गाड़ी में अगवा कर अपने साथ ले गए.

पुष्पा देवी का कहना है कि इस घटना के कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुष्पा देवी से उनके बेटे को छोड़ने के लिए एक लाख रुपए की मांग की. पुलिस ने तुरंत तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर विकासनगर कोतवाली में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने पुष्पा देवी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और उन्हें खंगालना शुरू किया.