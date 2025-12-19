ETV Bharat / state

बिहार में फेमस डॉक्टर का अपहरण करने आए अपराधियों का एनकाउंटर, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला दूसरा डॉक्टर

छपरा: बिहार के छपरा में प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सारण पुलिस ने किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सहित पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एनकाउंटर में दो अपराधी घायल हो गये हैं. घटना 17 दिसंबर की देर रात की है, जब हथियारबंद अपराधियों ने डॉक्टर, उनके चालक और केयरटेकर को अगवा करने की कोशिश की थी.

पुलिस ने पांच अपराधियों को किया गिरफ्तार: महज 24 घंटे में मामले का उद्भेदन कर सारण पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. टीम वर्क और तकनीकी जांच की बदौलत यह सफलता मिली है.

डॉक्टर की सूझबूझ से बची जान: नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डॉ. सजल कुमार को उनकी कार में जबरन बैठाकर ले जाने की कोशिश की. एक होटल के पास डॉक्टर ने मौका देखकर चलती कार से छलांग लगा दी और भागने में सफल रहे. इसके बाद अपराधी चालक, केयरटेकर और कार लेकर फरार हो गए.

दुर्घटना में अपराधी फरार: कोहरे के कारण अपराधियों की कार जिलाधिकारी आवास के पास बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई. हादसे के बाद अपराधी मौके से भाग निकले, जबकि घायल चालक और केयरटेकर मौके पर मिले.

मामला दर्ज कर SIT गठित: अगले दिन डॉ. सजल कुमार ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर कांड संख्या 734/25 दर्ज किया गया. सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देशन में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ राम पुकार सिंह कर रहे थे.

तकनीकी जांच से आरोपियों की गिरफ्तारी: टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पांच आरोपियों को ट्रेस किया. इन अपराधियों की गिरफ्तारी भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कॉलेज के पास इनई बगीचे में की गई.