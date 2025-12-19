बिहार में फेमस डॉक्टर का अपहरण करने आए अपराधियों का एनकाउंटर, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला दूसरा डॉक्टर
छपरा में डॉक्टर के अपहरण की कोशिश मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में दो घायल.
Published : December 19, 2025 at 12:47 PM IST
छपरा: बिहार के छपरा में प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सारण पुलिस ने किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सहित पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एनकाउंटर में दो अपराधी घायल हो गये हैं. घटना 17 दिसंबर की देर रात की है, जब हथियारबंद अपराधियों ने डॉक्टर, उनके चालक और केयरटेकर को अगवा करने की कोशिश की थी.
पुलिस ने पांच अपराधियों को किया गिरफ्तार: महज 24 घंटे में मामले का उद्भेदन कर सारण पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. टीम वर्क और तकनीकी जांच की बदौलत यह सफलता मिली है.
डॉक्टर की सूझबूझ से बची जान: नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डॉ. सजल कुमार को उनकी कार में जबरन बैठाकर ले जाने की कोशिश की. एक होटल के पास डॉक्टर ने मौका देखकर चलती कार से छलांग लगा दी और भागने में सफल रहे. इसके बाद अपराधी चालक, केयरटेकर और कार लेकर फरार हो गए.
दुर्घटना में अपराधी फरार: कोहरे के कारण अपराधियों की कार जिलाधिकारी आवास के पास बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई. हादसे के बाद अपराधी मौके से भाग निकले, जबकि घायल चालक और केयरटेकर मौके पर मिले.
मामला दर्ज कर SIT गठित: अगले दिन डॉ. सजल कुमार ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर कांड संख्या 734/25 दर्ज किया गया. सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देशन में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ राम पुकार सिंह कर रहे थे.
तकनीकी जांच से आरोपियों की गिरफ्तारी: टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पांच आरोपियों को ट्रेस किया. इन अपराधियों की गिरफ्तारी भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कॉलेज के पास इनई बगीचे में की गई.
मुठभेड़ में दो अपराधी घायल: हथियार बरामदगी के लिए अपराधियों को बगीचे में ले जाया गया, तभी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो अपराधी सोनू राय और रंजन राय के पैर में गोली लगी. दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शेष तीन को सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया गया.
कौन है किडनैपिंग का मास्टरमाइंड: एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि अपहरण की साजिश व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण रची गई थी. एक अन्य डॉक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट देकर यह योजना बनवाई थी, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच जारी है.
"त्वरित कार्रवाई, टीम वर्क और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा संभव हो सका है. अपहरण की साजिश व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण रची गई थी. आगे अपराधियों के और भी प्लैन थे."-डॉ. कुमार आशीष, एसएसपी, सारण
