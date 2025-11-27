ETV Bharat / state

भाजपा पार्षद पर सुपारी देकर करवाया जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: नैनवां में भाजपा पार्षद और पूर्व लोक अभियोजक ओमप्रकाश गुर्जर पर 23 नवंबर की शाम हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हमला 1 लाख 70 हजार रुपये की सुपारी देकर करवाया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन शूटर बापर्दा पकड़े गए हैं, जबकि सुपारी लेने वाले दोनों मुख्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में हैं. जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 23 नवंबर शाम करीब 6:30 बजे ओमप्रकाश गुर्जर देई-नैनवां रोड पर चाय की दुकान से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ रहे थे, तभी पास में खड़ी कार से चार हमलावर उतरे. सभी के हाथों में लोहे के सरिए और डंडे थे. सभी हमलावर आए और ओमप्रकाश पर ताबड़तोड़ वार करने लगे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उनकी जान बचाई. इसे भी पढ़ें- शादी समारोह में भाजपा नेता के परिवार पर कांग्रेस पार्षद पति ने किया जानलेवा हमला, पांच आरोपी गिरफ्तार