भाजपा पार्षद पर सुपारी देकर करवाया जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
बूंदी के नैनवां में भाजपा पार्षद ओमप्रकाश गुर्जर पर 1.70 लाख की सुपारी देकर जानलेवा हमला करवाया गया था.
Published : November 27, 2025 at 5:38 PM IST
बूंदी: नैनवां में भाजपा पार्षद और पूर्व लोक अभियोजक ओमप्रकाश गुर्जर पर 23 नवंबर की शाम हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हमला 1 लाख 70 हजार रुपये की सुपारी देकर करवाया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन शूटर बापर्दा पकड़े गए हैं, जबकि सुपारी लेने वाले दोनों मुख्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में हैं.
जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 23 नवंबर शाम करीब 6:30 बजे ओमप्रकाश गुर्जर देई-नैनवां रोड पर चाय की दुकान से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ रहे थे, तभी पास में खड़ी कार से चार हमलावर उतरे. सभी के हाथों में लोहे के सरिए और डंडे थे. सभी हमलावर आए और ओमप्रकाश पर ताबड़तोड़ वार करने लगे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उनकी जान बचाई.
पुरानी रंजिश निकली वजह: राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि ओमप्रकाश गुर्जर ने कुछ समय पहले राजकुमार गुर्जर के अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर अतिक्रमण हटा दिया था. इसी रंजिश के चलते राजकुमार गुर्जर और उसके साढ़ू नवनीत गुर्जर ने बदला लेने के लिए ये हमला करवाया थाय
दोनों ने कौशल धाकड़ (बामनगांव) और आबिद हुसैन (चूंगी नाका, नैनवां) को 1 लाख 70 हजार रुपये की सुपारी दी थी. इन दोनों ने कुछ लड़कों को साथ लेकर 23 नवंबर को हमला किया था. कौशल धाकड़ और आबिद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन हमलावर भरतपुर के नंदबई क्षेत्र से पकड़े गए. मुख्य षड्यंत्रकारी राजकुमार गुर्जर और नवनीत गुर्जर अभी भी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: एसपी ने बताया कि मामला दर्ज होते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा और नैनवां सीओ राजूलाल मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया.