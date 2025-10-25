ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का बदला लेने के लिए की थी वारदात

झुंझुनू: पुलिस ने शहर में हिस्ट्रीशीटर डेनिश उर्फ नरेश बावरिया हत्याकांड का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस की टीमों ने हिसार, चूरू, सीकर, दादिया, जयपुर, नोएडा सहित कई स्थानों पर दबिश दी. करीब 230 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तकनीकी गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी कपिल कस्वां, अजय उर्फ अज्जु, पंकज, राहुल उर्फ राज और ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया. सभी को झुंझुनू, सीकर और हरियाणा के विभिन्न इलाकों से दबोचा गया.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मार्च 2025 में डेनिश व उसके साथियों ने दीपक मालसरिया के साथ मारपीट की थी. साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ की थी. इसका बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. दीपावली की पूर्व रात को आरोपियों ने डेनिश की स्कॉर्पियो को चूरू बाईपास पर कैंपर गाड़ियों से टक्कर मारकर रोका और लोहे के पाइपों व डंडों से हमला किया. बाद में उसे अगवा कर रसोडा गांव ले जाकर घायल अवस्था में फेंक दिया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने प्रकरण में 12 आरोपियों को चिन्हित किया है. पुलिस अब शेष फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.