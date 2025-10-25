ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का बदला लेने के लिए की थी वारदात

झुंझुनू पुलिस बावरिया हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ कर अन्य फरार बदमाशों की जानकारी जुटाने में लगी है.

murder case in Jhunjhunu
गिरफ्तार आरोपी (Etv Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
झुंझुनू: पुलिस ने शहर में हिस्ट्रीशीटर डेनिश उर्फ नरेश बावरिया हत्याकांड का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस की टीमों ने हिसार, चूरू, सीकर, दादिया, जयपुर, नोएडा सहित कई स्थानों पर दबिश दी. करीब 230 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तकनीकी गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी कपिल कस्वां, अजय उर्फ अज्जु, पंकज, राहुल उर्फ राज और ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया. सभी को झुंझुनू, सीकर और हरियाणा के विभिन्न इलाकों से दबोचा गया.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मार्च 2025 में डेनिश व उसके साथियों ने दीपक मालसरिया के साथ मारपीट की थी. साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ की थी. इसका बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. दीपावली की पूर्व रात को आरोपियों ने डेनिश की स्कॉर्पियो को चूरू बाईपास पर कैंपर गाड़ियों से टक्कर मारकर रोका और लोहे के पाइपों व डंडों से हमला किया. बाद में उसे अगवा कर रसोडा गांव ले जाकर घायल अवस्था में फेंक दिया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने प्रकरण में 12 आरोपियों को चिन्हित किया है. पुलिस अब शेष फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा में विभिन्न गैंगों के 94 सदस्य गिरफ्तार: दीपावली के दौरान भीलवाड़ा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले में आपराधिक गैंगों के 175 सदस्यों को चिन्हित किया और इनमें से 94 को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शहर सहित जिले में गैंग 007, एचबीएस, 4747, पंछी गैंग, 5151 गैंग, 0444, कोबरा गैंग, मादक पदार्थ की तस्करी गैंग, ट्रैक्टर चोरी गिरोह, लूट गैंग, मोटरसाइकिल चोरी गैंग, कार चोरी गैंग, मोबाइल टावर से आरआरयू चुराने वाली गैंग, मकानों में चोरी करने वाली गैंग, आईओसीएल पाइपलाइन से तेल चोरी, मंदिर और मकान में चोरी करने वाली गैंग के 275 सदस्यों को चिन्हित किया. पुलिस ने इन गैंगों को हथियार उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 10 अक्टूबर वर्ष 2024 से एक विशेष अभियान चलाया. अभियान के तहत 94 सदस्यों व सहयोगियों को गिरफ्तार कर पाबंद करवाया गया, वहीं 56 अपराधियों के आपराधिक गतिविधियों व संपत्ति संबंधी रिकार्ड तैयार किया गया. इस दौरान दौ पिस्टल, तीन कारतूस, एक तलवार व कार भी जब्त की गई.

हिस्ट्रीशीटर डेनिश हत्याकांड
FIVE ACCUSED ARRESTED
REVENGE FOR ASSAULT
MURDER CASE IN JHUNJHUNU

