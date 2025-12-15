ETV Bharat / state

सस्ते होटल का सपना, महंगी ठगी: सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एडवांस लेते थे रुपए, 5 साइबर ठग गिरफ्तार

साइबर ठगी से मिले पैसों से आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर तक खरीद लिया था, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है.

भरतपुर/डीग: कम दाम में लग्जरी होटल का कमरा बुक कराने का जुमला बनाकर, साइबर ठगों का एक गिरोह सोशल मीडिया पर लोगों को ठग रहा था. महंगे होटलों में सस्ती दरों पर कमरा बुक कराने का लालच देकर ये ठग पहले एडवांस रकम मंगवाते और पैसा मिलते ही फोन बंद कर देते. जुरहरा पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को रात के अंधेरे में जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को बाद में निरुद्ध किया गया.

जंगल में ठगी का खेल: थाना जुरहरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बे के पास पनीर फैक्ट्री से आगे जंगल की ओर जाने वाली नहर की पटरी पर कुछ युवक मोबाइल के जरिए साइबर ठगी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां छह युवक मोबाइल फोन में व्यस्त दिखे. पुलिस को देखकर एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि पांच को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

सोशल मीडिया से शिकार तक की कहानी: पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी नाम, पते और प्रोफाइल फोटो लगाकर खुद को ट्रैवल एजेंट या होटल बुकिंग एजेंसी का प्रतिनिधि बताते थे. ये लोग नामी-गिरामी और महंगे होटलों की तस्वीरें साझा कर बेहद कम दर में कमरा उपलब्ध कराने का दावा करते. भरोसा जीतने के बाद, पीड़ितों से बुकिंग कन्फर्म करने के नाम पर एडवांस रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते. पैसा मिलते ही न तो होटल बुक होता और न ही ठगों का कोई अता-पता चलता.

5 गिरफ्तार, एक बाल अपचारी निरुद्ध: डीग एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद, साहिल उर्फ साबिर, तारिफ उर्फ आरिफ, सोयल और खालिद शामिल हैं. ये डीग जिले के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं. घटना के समय फरार हुआ एक बाल अपचारी भी पुलिस की घेराबंदी में आ गया, जिसे जुरहरा से सोनोखर जाने वाले रास्ते से निरुद्ध कर लिया गया.

ठगी की कमाई से खरीदी बाइक और ट्रैक्टर: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच एंड्रॉयड मोबाइल फोन और छह फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि साइबर ठगी से मिले पैसों से आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर तक खरीद लिया था, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है.

