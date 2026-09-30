चंदौली में जापानी नागरिकों से ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख रुपए के दो खाते फ्रीज
आरोपी जापान के बुजुर्ग नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:40 PM IST
चन्दौली: जनपद पुलिस ने बुधवार को एक हाईटेक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया. स्वाट, सर्विलांस, साइबर सेल और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. पांचों आरोपी जापान के बुजुर्ग नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे. पुलिस ने इनके दो बैंक खातों से करीब नौ लाख रुपये फ्रीज किए हैं.
एडिशनल एसपी विक्रम दहिया के अनुसार, इनपुट के आधार पर बुधवार को कैलाशपुरी स्थित एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर छापा मारा गया, जहां संदिग्ध साइबर कॉल सेंटर संचालित की जा रही थी. मौके पर कई कंप्यूटर पर लाइव कॉल चलती मिलीं और विदेशी भाषा में बातचीत हो रही थी. जांच के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और नेटवर्किंग उपकरण मिले.
पीड़ितों के कंप्यूटर में तकनीकी समस्या होने का झांसा देकर, उन्हें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और छह अंकों का पिन डालने के लिए कहते थे. इसके बाद कथित तौर पर पीड़ित के कंप्यूटर और बैंकिंग गतिविधियों तक पहुंच हासिल कर लेते थे.
पुलिस का दावा है कि आरोपी पीड़ितों से इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग ऐप में लॉग-इन करवाते थे और बैंकिंग संबंधी जानकारी को अपने व्हाट्सऐप ग्रुपों में साझा करते थे. जांच में विदेशी नंबरों और वर्चुअल नंबरों से जुड़े ग्रुप सामने आने की बात भी पुलिस ने कही है. ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में भेजे जाने और विदेशी नेटवर्क के जरिए रकम की लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 19 मॉनिटर, 20 CPU, 19 की-बोर्ड, 18 माउस, 18 हेडफोन, तीन लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, कई राउटर और एक स्विच हब के साथ पांच आधार कार्ड बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में रौनक सिंह, रौशन कुमार, अमन कुमार, अंकित कुमार और विकास वैभव शामिल हैं.
एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने बताया कि पुलिस के अनुसार रौनक सिंह कॉल सेंटर का मैनेजर है, जबकि मुख्य सरगना पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है. मामले में तीन अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है. बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. इससे पीड़ितों की संख्या, ठगी की रकम और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल मामले में मुगलसराय थाने में BNS की विभिन्न धाराओं और IT Act की धारा 66C व 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जा रही है.
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