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देवघर में ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, मधुपुर लूटकांड का भी पुलिस ने किया खुलासा

देवघर: नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए देवघर पुलिस की कार्रवाई जारी है. इस क्रम में शुक्रवार को देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के हिंडोलावरन और सिमारजोड़ के पास छापेमार कर नशे के कारोबार में संलिप्त पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

अर्धनिर्मित अस्पताल भवन में जुटे थे आरोपी

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मोहनपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक अर्धनिर्मित अस्पताल में जमा हुए हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान संदेह होने पर पुलिस ने सभी की तलाशी ली. इस दौरान पुलिस टीम को उनके पास से ब्राउन शुगर की कई पुड़िया और नकद मिले. पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा.

एसपी प्रवीण पुष्कर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

21 ग्राम ब्राउन शुगर और नकद बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 21 ग्राम ब्राउन शुगर और करीब 5500 रुपये नकद बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में प्रफुल्ल कुमार, लखन मरांडी, भीम राय, जितेंद्र कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं. एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में प्रफुल्ल कुमार और लखन मरांडी पहले भी ब्राउन शुगर और नशे के कारोबार के आरोप में जेल जा चुके हैं. वहीं, अन्य आरोपियों के भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों में जेल जाने की जानकारी सामने आई है.

आदतन अपराधियों पर पुलिस की नजर

एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जो आरोपी विभिन्न मामलों में जेल जाने के बाद बाहर आते हैं और दोबारा किसी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, ऐसे आरोपियों पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी.

मधुपुर लूटकांड का भी खुलासा

वहीं, मधुपुर थाना क्षेत्र में बीते 22 सितंबर को करीब डेढ़ लाख रुपये की लूट के मामले का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मधुपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए साजन कुमार रवानी, मोहम्मद आलमगीर शेख, मोहम्मद जुबैद शेख और मोहम्मद सनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटकांड में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लूट की रकम में से 22 हजार रुपये भी बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सनवर हुसैन पर पहले भी डकैती के मामले दर्ज हैं, जबकि साजन रवानी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है.