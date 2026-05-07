बाराबंकी में 10 करोड़ की चोरी का खुलासा; सट्टेबाजी में नुकसान की भरपाई के लिये की वारदात, 5 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्य आरोपी बंगले के सामने ही किराए पर रहता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 10:51 PM IST
बाराबंकी : पुलिस ने गुरुवार को 10 करोड़ की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और सट्टेबाजी में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस की टीमों ने 10 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और आखिरकार गुरुवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आकर्ष सिंह इस घटना का मास्टरमाइंड है. आरोपी आकर्ष सिंह पीड़ित अजय सिंह के बंगले के सामने ही एक विला में किराए पर रहता है. उसी ने चोरी की योजना बनाई. दरअसल, 19 अप्रैल को जब अजय सिंह अपने परिवार समेत किसी काम से चले गए तो आकर्ष सिंह ने मौका देख चोरी की योजना तैयार कर ली.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि 23 अप्रैल की रात पहले आरोपी ने बंगले के अंदर जाने का रास्ता देखा और फिर 24 अप्रैल की रात चोरी की घटना को अंजाम दे दिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने दोस्त पृथ्वी प्रताप सिंह को अपने घर की छत पर रोक दिया और कहा कि जब भी कोई आता नजर आए तो फोन से सूचित कर दे.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बंगले में घुसकर उसमें लगे स्लाइडिंग डोर्स को प्रेशर लगाकर खोला और फिर अंदर जाकर करोड़ों की चोरी को अंजाम दे डाला. उसके बाद चोरी का सामान अपनी ऑडी कार से ले जाकर प्रयागराज में अनुराग के घर पर रखा. जहां अनुराग ने प्रयागराज के ही रहने वाले अपने दोस्तों ऋषि और ऋत्विक से मिलवाया. इस दौरान इन आरोपियों ने कुछ सामान बेच दिया.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो सामान इन लोगों ने बेच दिया है उससे सम्बंधित कुछ कैश भी रिकवर किया है. कुछ कैश इन लोगों ने ट्रेडिंग और सट्टे में भी लगाया है, जो हार गए हैं. इनके बैंक अकाउंट को भी सीज कराया गया है.
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