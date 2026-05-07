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बाराबंकी में 10 करोड़ की चोरी का खुलासा; सट्टेबाजी में नुकसान की भरपाई के लिये की वारदात, 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : पुलिस ने गुरुवार को 10 करोड़ की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और सट्टेबाजी में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस की टीमों ने 10 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और आखिरकार गुरुवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.



पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आकर्ष सिंह इस घटना का मास्टरमाइंड है. आरोपी आकर्ष सिंह पीड़ित अजय सिंह के बंगले के सामने ही एक विला में किराए पर रहता है. उसी ने चोरी की योजना बनाई. दरअसल, 19 अप्रैल को जब अजय सिंह अपने परिवार समेत किसी काम से चले गए तो आकर्ष सिंह ने मौका देख चोरी की योजना तैयार कर ली.