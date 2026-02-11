ETV Bharat / state

वाराणसी में 42 लाख की ठगी का भंडाफोड़; APK फाइल भेजकर हैक करते थे मोबाइल, पांच आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी : साइबर सेल टीम ने बुधवार को 42 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को झारखंड से गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल, एक कार, 66 हजार रुपये नकद समेत कई सामान बरामद किया है.

वाराणसी साइबर सेल टीम की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पकड़े गए युवक एसएमएस बेस्ड एपीके फाइल भेजकर ठगी कर रहे थे. चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मदन मोहन मिश्रा ने 8 दिसंबर को उनके साथ हुई ठगी के बारे में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी.

एडीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सबसे पहले ट्रोजन और एसएमएस बेस्ड एपीके फाइल भेजकर पीड़ित के मोबाइल का एक्सेस ले लेते थे. उसके बाद आरोपी मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी चोरी कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.