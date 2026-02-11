ETV Bharat / state

वाराणसी में 42 लाख की ठगी का भंडाफोड़; APK फाइल भेजकर हैक करते थे मोबाइल, पांच आरोपी गिरफ्तार

एडीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि कई आरोपियों की भी तलाश की जा रही है.

वाराणसी में पुलिस ने किया खुलासा
वाराणसी में पुलिस ने किया खुलासा (Photo credit: police media cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : साइबर सेल टीम ने बुधवार को 42 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को झारखंड से गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल, एक कार, 66 हजार रुपये नकद समेत कई सामान बरामद किया है.

वाराणसी साइबर सेल टीम की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पकड़े गए युवक एसएमएस बेस्ड एपीके फाइल भेजकर ठगी कर रहे थे. चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मदन मोहन मिश्रा ने 8 दिसंबर को उनके साथ हुई ठगी के बारे में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी.

एडीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सबसे पहले ट्रोजन और एसएमएस बेस्ड एपीके फाइल भेजकर पीड़ित के मोबाइल का एक्सेस ले लेते थे. उसके बाद आरोपी मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी चोरी कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपी पैसों को अकाउंट में ट्रांसफर करके कैश निकलते थे. आरोपी फर्जी लेटर पैड, मुहर और आधार अपडेशन फॉर्म का अवैध रूप से प्रयोग करते थे. आरोपी फर्जी आधार के माध्यम से कई बैंकों में खाता भी खुलवाते थे. इन खातों को अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा था.

उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में शमीम अंसारी, फखरुद्दीन, नसीम अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी के साथ साहब लाल मरांडी हैं. इनमें से कई आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. आरोपियों के पास से चार मोबाइल, नोटिस, ग्राम प्रधान का लेटर पैड, मुहर, ब्लैक आधार अपडेशन फॉर्म, बिना नंबर की एक लग्जरी कार और 66 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं.

