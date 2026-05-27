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बाराबंकी में व्यापारी के घर में लूट का खुलासा; पांच आरोपी गिरफ्तार, नकदी-जेवर और अवैध तमंचा बरामद

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इनका एक गैंग है, जिसका लीडर बुलंदशहर का रहने वाला रोहित है. आरोपी उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं घरों को चिन्हित करते हैं जहां पर व्यक्तियों की संख्या कम हो और धन अधिक हो.

बाराबंकी : जिले के देवा थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले एक व्यापारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के बाद दो घायल आरोपियों समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गैंग लीडर की तलाश कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए जेवरात, चार अवैध तमंचे व 4 लाख 64 हजार रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त कार और बाइक भी बरामद की है.

उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक सैफ है, जिसका परिवार बेकरी का काम करता है. सैफ भी व्यापारी की दुकान पर बेकरी का सामान ले जाता था. इसी दौरान उसने व्यापारी के घर के आने-जाने की जानकारी हासिल कर ली और अपने साथियों के साथ योजना बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला.





उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम जसीम अहमद, सैफ, मो. इस्माइल, मो. अबरार, बलवंत सिंह हैं. आरोपियों को गोवर्धन काॅलोनी गेट के पास से एक कार के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लखनऊ, सीतापुर और गोंडा जिलों में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है. इनमें से दो आरोपियों के विरुद्ध लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिलों के कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.





22 मई की रात में लूट की वारदात : बता दें देवा थाना क्षेत्र के ग्वारी चौराहा मजरे शाहपुर निवासी आलोक कुमार के घर में 22 मई 2026 की रात अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर जेवरात और नकदी लूट ली थी. इस सनसनीखेज डकैती के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था.

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