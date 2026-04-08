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लखनऊ में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप; स्थानीय लोगों ने 5 आरोपियों को धर-दबोचा

लखनऊ में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप. ( Photo Credit: ETV Bharat )