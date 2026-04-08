लखनऊ में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप; स्थानीय लोगों ने 5 आरोपियों को धर-दबोचा
DCP सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है. कानूनी कार्रवाई जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:55 AM IST
लखनऊ: आशियाना थाना क्षेत्र में 13 साल की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है. पॉक्सो सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. वहीं, नाबालिग की हालत खराब है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
DCP सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि आशियाना पुलिस को सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. उसके साथियों को भी पकड़ा गया है. परिजनों से तहरीर लेकर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.
DCP ने बताया कि पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है. वह एक निर्माणाधीन मकान है और वहां से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. अभी इलाज कराया जा रहा है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
काम से लौट रही थी बच्ची: पुलिस के मुताबिक 13 साल की नाबालिग घरों में काम करके अपना गुजारा करती है. मंगलवार शाम जब वह काम खत्म कर अपने घर लौट रही थी, तभी घात लगाए 5 युवकों ने उसे रास्ते से अगवा कर लिया.
आरोपी उसे जबरन पास के एक सुनसान और निर्माणाधीन इमारत के अंदर ले गए. वहां उन्होंने मासूम के साथ दरिंदगी शुरू कर दी. इमारत के अंदर से शोर-शराबा और चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए.
जैसे ही आरोपियों को भनक लगी कि भीड़ जमा हो गई है, उन्होंने भागने की कोशिश की. सतर्क मोहल्ले वालों ने चारों तरफ से घेराबंदी करके पांचों युवकों को मौके पर ही दबोच लिया. तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के बीच से आरोपियों को निकाल कर थाने पहुंचाया.
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