साइबर ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार; पैसों का लालच देकर खुलवाते थे खाते, 37 बैंक खातों में 5 करोड़ का लेन-देन
प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:08 AM IST
संतकबीरनगर : जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी गरीब और भोले लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. उसके बाद आरोपी एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने पास रख लेते थे.
प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि यह गिरोह गांव के गरीब और भोले लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था. खाता खुलने के बाद अपराधी एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने पास रख लेते थे. उन्होंने बताया कि इन खातों का उपयोग देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में ठगी गई रकम को मंगाने के लिए किया जाता था.
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़े गए आरोपी इटावा निवासी अपने एक व्यक्ति 'कमांडर' के लिए काम करते हैं. उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम थाने की जांच में अब तक 37 संदिग्ध बैंक खातों के जरिए करीब 5 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन की पुष्टि हुई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन खातों में मौजूद 6 लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज करा दिया है.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 एटीएम, 29 पासबुक, 18 चेकबुक, 24 सिमकार्ड, 12 मोबाइल, 2 लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल, 8 अवैध जिंदा कारतूस और 16,750 रुपये नकद बरामद किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय यादव, नीतेश कुमार, शक्ति, विकास पांडेय और आर्यन पाल के रूप में हुई है. पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में बैंक दस्तावेज, अवैध कारतूस और नकदी बरामद की गई है. पुलिस ने इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.
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