Bundi Crime : अधिवक्ता के घर आधी रात धावा बोलने वाले मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बार बार अपने ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन पुलिस ने अंतत: उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
Published : June 16, 2026 at 8:22 PM IST
बूंदी: जिले के रायथल थाना क्षेत्र में अधिवक्ता और उसके परिवार पर हुए जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में मुख्य आरोपी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि बम्बोरी निवासी अधिवक्ता हरिऔम गुर्जर के घर में 23 मई की रात 12:15 बजे गांव के ही कई लोग हथियारों से लैस होकर घुस आए. आरोपियों ने कुल्हाड़ियों, लोहे के पाइपों और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में अधिवक्ता हरिओम, उनके पिता अणदीलाल तथा विनोद प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गए.
तीनों के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं. अधिवक्ता की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच शुरू की. मामले की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत एवं वृत्ताधिकारी अशोक जोशी के निर्देशन में की गई. थानाधिकारी हरलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार दबिश देकर फरार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी.
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बार-बार बदल रहे थे ठिकाने: थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि घटना के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. वे विभिन्न स्थानों पर छिपकर रह रहे थे और पुलिस की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे. बावजूद इसके, पुलिस टीम ने तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से उनकी लोकेशन का पता लगाया और पांच आरोपियों को दबोच लिया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पप्पूलाल गुर्जर, कन्हैयालाल गुर्जर, रामलाल गुर्जर, सत्यनारायण तथा जुगराज गुर्जर शामिल हैं. सभी आरोपी बम्बोरी गांव, बूंदी के निवासी हैं. साथ ही घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ियां, लोहे के पाइप और अन्य हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.
पेशी के दौरान वकीलों ने किया था विरोध: इस मामले में बूंदी अभिभाषक परिषद द्वारा आरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया गया था. मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बूंदी कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान कोटा से आए अन्य अधिवक्ताओं द्वारा आरोपियों की पैरवी करने से बूंदी के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया था. वकीलों के आक्रोश के आगे आरोपियों की पैरवी नहीं हो पाई थी.