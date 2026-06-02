ETV Bharat / state

दिल्ली दंगों के पांच आरोपी बरी, शिव विहार में जली अवस्था में मिली थी लाश

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने यह आदेश दिया.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने पांचों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों लखपत, कुलदीप, योगेश, ललित और कुलदीप को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं.

पांचों पर हत्या, आगजनी, दंगा और डकैती के आरोप थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी, 2020 को शिव विहार के रहने वाले अनवर के घर में दंगाईयों की भीड़ ने हमला किया और घर में रखे सामान को लूट लिया. दंगाईयों की भीड़ ने वाहनों और घर को आग लगा दी थी. और तो और दंगाईयों की भीड़ ने अनवर को मारने के बाद उसे जला दिया था.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मनुष्य का एक पैर और शरीर के कुछ अंगों को बरामद दिया. इन मानव अंगों के डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि वो अनवर के थे. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने ये जरूर स्थापित किया कि शरीर के जो अंग बरामद किए गए थे वे अनवर के थे और उसकी मौत हत्या थी. लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर सकी कि आरोपी अनवर की मौत के जिम्मेदार थे.

कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी शिव विहार और करावल नगर के थे. उनके लोकेशन शिव विहार और करावल नगर के थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वे हत्या के दोषी हैं. कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता सलीम के बयान को भरोसेमंद नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि उसके बयान में कई विरोधाभास थे जो अभियोजन की थ्योरी से मेल नहीं खाते हैं. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

TAGGED:

KARKARDOOMA COURT
DELHI RIOTS 2020
दिल्ली दंगों के पांच आरोपी बरी
FIVE ACCUSED ACQUITTED DELHI RIOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.