रोजाना वॉक से बॉडी पर कैसा असर पड़ता है ? एक्सपर्ट से जान लें सही जवाब

उदयपुर : स्वस्थ रहने के लिए वॉकिंग ओर जॉगिंग करना काफी आवश्यक है. लेकिन वर्तमान में देखे तो ज्यादा वॉकिंग और रनिंग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है. ज्यादा वॉकिंग करने से घुटनों में समस्या और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं वॉकिंग कौन से समय करनी चाहिए ? वॉकिंग से पहले और वॉकिंग के बाद क्या खाना चाहिए. इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विष्णु प्रताप चौहान से बातचीत की जिन्होंने बताया कि कि व्यक्ति को कितनी रनिंग करनी चाहिए.

स्वस्थ शरीर के लिए रनिंग आवश्यक : आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ विष्णु प्रताप चौहान ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए वॉक करना काफी आवश्यक है. उन्होंने बताया कि सूर्योदय से पहले अगर आप वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है. हर रोज वॉक करना सेहत के लिए एक बेहतरीन आदत है. यह न सिर्फ वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वातावरण में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है. शोर-शराबे से दूर प्रकृति के बीच टहलना तनाव कम करने और दिमाग को तरोताजा करने में बहुत मददगार होता है.