रोजाना वॉक से बॉडी पर कैसा असर पड़ता है ? एक्सपर्ट से जान लें सही जवाब

पैदल चलना एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं. अपनी फिटनेस बनाए रखने का यह सबसे आसान तरीका है.

आरएनटी मेडिकल कॉलेज , उदयपुर
आरएनटी मेडिकल कॉलेज , उदयपुर
Published : November 4, 2025 at 11:09 AM IST

उदयपुर : स्वस्थ रहने के लिए वॉकिंग ओर जॉगिंग करना काफी आवश्यक है. लेकिन वर्तमान में देखे तो ज्यादा वॉकिंग और रनिंग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है. ज्यादा वॉकिंग करने से घुटनों में समस्या और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं वॉकिंग कौन से समय करनी चाहिए ? वॉकिंग से पहले और वॉकिंग के बाद क्या खाना चाहिए. इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विष्णु प्रताप चौहान से बातचीत की जिन्होंने बताया कि कि व्यक्ति को कितनी रनिंग करनी चाहिए.

स्वस्थ शरीर के लिए रनिंग आवश्यक : आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ विष्णु प्रताप चौहान ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए वॉक करना काफी आवश्यक है. उन्होंने बताया कि सूर्योदय से पहले अगर आप वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है. हर रोज वॉक करना सेहत के लिए एक बेहतरीन आदत है. यह न सिर्फ वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वातावरण में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है. शोर-शराबे से दूर प्रकृति के बीच टहलना तनाव कम करने और दिमाग को तरोताजा करने में बहुत मददगार होता है.

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विष्णु प्रताप चौहान से बातचीत

इसे भी पढ़ें: हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

रोजाना कितनी देर वॉक करें जानें
रोजाना कितनी देर वॉक करें जानें
हेल्दी रहना चाहते हैं तो खाएं ये चीज
हेल्दी रहना चाहते हैं तो खाएं ये चीज

उम्रवार वॉकिंग की आवश्यकता : डॉक्टर चौहान ने बताया कि हर उम्र में वॉक की ज़रूरत और सहनशक्ति अलग होती है. डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा वॉकिंग और तेज दौड़ने से घुटने की तकलीफ सामने आ रही है. कंक्रीट, टाइल, सड़क पर चलने से झटका घुटने तक जाता है. घास वाला पार्क, मिट्टी कच्चा रास्ता या जिम का ट्रैक झटकों को कम करती हैं, जिससे घुटनों पर दबाव घटता है.

वॉकिंग सेहत के लिए फायदेमंद
वॉकिंग सेहत के लिए फायदेमंद

वॉकिंग के पहले और बाद में क्या खाना चाहिए? : वॉकिंग करने के बाद अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी बनेगी. वॉक से 30-60 मिनट पहले हल्का भोजन लें. वॉकिंग करने के बाद एक केला, सेव, हल्का संतुलित स्नैक, भुने चने, मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और 1 गिलास नींबू पानी या ग्रीन टी पी सकते हैं. वॉकिंग और जॉगिंग करना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन ज्यादा वॉकिंग और रनिंग से घुटनों पर दबाव पड़ सकता है. इसलिए, उम्रवार वॉकिंग करना और घुटनों पर जोर ना पड़े इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, वॉकिंग के पहले और बाद में हेल्दी फूड खाना भी जरूरी है.

