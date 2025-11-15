लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' है मूली, जानिए आयुर्वेद के हिसाब से फायदे
सर्दी में मूली का विशेष महत्व है. मूली का सेवन कई बीमारियों से बचाने में मददगार होता है.
Published : November 15, 2025 at 10:42 AM IST
कुचामन सिटी: सर्दियों में हर घर के सलाद या खाने में मूली का सेवन शामिल होता है. असल में यह औषधि का काम करती है. आयुर्वेद में इसे लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' माना गया है. इसका सेवन आपको और भी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. जानिए मूली के फायदे और खाने का समय.
राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि मूली को भोजन से पहले न खाएं. यह पचने में भारी होती है. खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए. सुबह खाली पेट मूली का सेवन करने से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे खांसी, जुखाम, दमा,थाइराइड और पेट संबंधी बीमारी. इनमें मूली के सेवन से फायदा होता है. सुबह मूली के सेवन करने के करीब एक घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए. ये पाचन, लिवर व रक्त को साफ करती है.
आयुर्वेद चिकित्सक तिवाड़ी ने बताया कि आयुर्वेद में मूली राफानस सैटिवस को मूलिका रसायन कहा गया है. यानी जड़ों में छिपी औषधि. यह कफ और वात दोष को संतुलित करती है. अग्नि (पाचनशक्ति) को बढ़ाती है. शरीर को विषमुक्त रखती है. चरक संहिता में मूली को दीपन, पाचन, मूत्रल और कृमिनाशक औषधि बताया है.
ये हैं फायदे
- पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए मूली के रस में अदरक और नींबू का रस मिलाकर पिएं.
- कच्ची मूली का सेवन या इसके रस में नमक मिलाकर पीने से पाचनशक्ति मजबूत होती है. पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं.
- लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो नियमित रूप से मूली का सेवन करें.
- पीलिया रोग होने पर ताजा मूली का रस पिएं. रोज सुबह एक मूली खाने से भी पीलिया रोग दूर हो जाता है.
- घुलनशील फाइबर होने के कारण इससे बवासीर की समस्या भी कुछ महीनों में ही दूर हो जाती है. मूली ठंडक देने का काम करती है. इससे बवासीर में जलन से राहत मिलती है.
- मूली में एंटी-हाइपरटेंसिव गुण पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है.
- मूली शरीर के अंदर पित्त और रक्त की शुद्धि करती है. आयुर्वेद के हिसाब से मूली का रस लीवर की सूजन कम करता है. पीलिया रोग में विशेष लाभ देता है.
- मूली कफ दोष को कम करने में सबसे प्रभावी मानी जाती है.
और यह चेतावनी: अत्यधिक मात्रा में मूली न खाएं. इससे गैस या पेट दर्द हो सकता है. रात में मूली के सेवन से बचें. यह वात दोष बढ़ाती है. हमेशा ताजी मूली चुनें. बासी मूली विषैला प्रभाव छोड़ सकती है.