Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' है मूली, जानिए आयुर्वेद के हिसाब से फायदे

सर्दी में मूली का विशेष महत्व है. मूली का सेवन कई बीमारियों से बचाने में मददगार होता है.

Radish works as a medicine
औषधि का काम करती है मूली (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: सर्दियों में हर घर के सलाद या खाने में मूली का सेवन शामिल होता है. असल में यह औषधि का काम करती है. आयुर्वेद में इसे लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' माना गया है. इसका सेवन आपको और भी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. जानिए मूली के फायदे और खाने का समय.

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि मूली को भोजन से पहले न खाएं. यह पचने में भारी होती है. खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए. सुबह खाली पेट मूली का सेवन करने से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे खांसी, जुखाम, दमा,थाइराइड और पेट संबंधी बीमारी. इनमें मूली के सेवन से फायदा होता है. सुबह मूली के सेवन करने के करीब एक घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए. ये पाचन, लिवर व रक्त को साफ करती है.

मूली के फायदे गिनाते आयुर्वेद चिकित्सक (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए रोजाना खाएं मूली, औषधि से कम नहीं है ये सब्जी

आयुर्वेद चिकित्सक तिवाड़ी ने बताया कि आयुर्वेद में मूली राफानस सैटिवस को मूलिका रसायन कहा गया है. यानी जड़ों में छिपी औषधि. यह कफ और वात दोष को संतुलित करती है. अग्नि (पाचनशक्ति) को बढ़ाती है. शरीर को विषमुक्त रखती है. चरक संहिता में मूली को दीपन, पाचन, मूत्रल और कृमिनाशक औषधि बताया है.

ये हैं फायदे

  • पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए मूली के रस में अदरक और नींबू का रस मिलाकर पिएं.
  • कच्ची मूली का सेवन या इसके रस में नमक मिलाकर पीने से पाचनशक्ति मजबूत होती है. पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं.
  • लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो नियमित रूप से मूली का सेवन करें.
  • पीलिया रोग होने पर ताजा मूली का रस पिएं. रोज सुबह एक मूली खाने से भी पीलिया रोग दूर हो जाता है.
  • घुलनशील फाइबर होने के कारण इससे बवासीर की समस्या भी कुछ महीनों में ही दूर हो जाती है. मूली ठंडक देने का काम करती है. इससे बवासीर में जलन से राहत मिलती है.
  • मूली में एंटी-हाइपरटेंसिव गुण पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है.
  • मूली शरीर के अंदर पित्त और रक्त की शुद्धि करती है. आयुर्वेद के हिसाब से मूली का रस लीवर की सूजन कम करता है. पीलिया रोग में विशेष लाभ देता है.
  • मूली कफ दोष को कम करने में सबसे प्रभावी मानी जाती है.

और यह चेतावनी: अत्यधिक मात्रा में मूली न खाएं. इससे गैस या पेट दर्द हो सकता है. रात में मूली के सेवन से बचें. यह वात दोष बढ़ाती है. हमेशा ताजी मूली चुनें. बासी मूली विषैला प्रभाव छोड़ सकती है.

TAGGED:

RADISH IS VEGETABLE AND MEDICINE
RADISH IS A NATURAL PURIFIER
HELATH TIPS
मूली सेवन के फायदे
MPORTANCE OF RADISH IN WINTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

हेरिटेज दफ्तर से होती रहेगी परकोटे की निगरानी, पूरे शहर का संचालन पार्ट-1 और पार्ट-2 मॉडल पर

मधुमेह का बढ़ता खतरा: छोटे बच्चे भी आ रहे चपेट में, आयुर्वेद में छिपा है समाधान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.