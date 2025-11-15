ETV Bharat / state

लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' है मूली, जानिए आयुर्वेद के हिसाब से फायदे

कुचामन सिटी: सर्दियों में हर घर के सलाद या खाने में मूली का सेवन शामिल होता है. असल में यह औषधि का काम करती है. आयुर्वेद में इसे लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' माना गया है. इसका सेवन आपको और भी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. जानिए मूली के फायदे और खाने का समय.

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि मूली को भोजन से पहले न खाएं. यह पचने में भारी होती है. खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए. सुबह खाली पेट मूली का सेवन करने से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे खांसी, जुखाम, दमा,थाइराइड और पेट संबंधी बीमारी. इनमें मूली के सेवन से फायदा होता है. सुबह मूली के सेवन करने के करीब एक घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए. ये पाचन, लिवर व रक्त को साफ करती है.