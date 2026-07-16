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वाहन चालकों को फिटनेस के लिए लगाने होंगे टनकपुर और हल्द्वानी के चक्कर, व्यवस्था से खफा

कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस बंद होने से वाहन स्वामी परेशान है. वाहन स्वामियों को फिटनेस जांच के लिए टनकपुर का रुख करना होगा.

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वाहनों के फिटनेस के लिए जाना होगा हल्द्वानी टनकपुर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 12:28 PM IST

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पिथौरागढ़: जनपद में अब कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस नहीं होगी. अब कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए 150 किलोमीटर दूर टनकपुर या 200 किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाना होगा. सीमांत जिले के वाहन स्वामियों और चालकों की दिक्कत बढ़ गई हैं. साथ ही वाहन स्वामियों और चालकों को अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ेगी.

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में ही कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस की अनिवार्यता पहले ही लागू कर दी गई है. सीमांत जिले पिथौरागढ़ में टेस्टिंग स्टेशन न होने से वाहन स्वामियों और चालकों को राहत देने के लिए एआरटीओ कार्यालय में फिटनेस की व्यवस्था की गई थी. इस-व्यवस्था से वाहन स्वामियों को खासी राहत मिल रही थी. चंडाक में दो साल पूर्व 10.11 करोड़ से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन दो साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सका. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वो अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है.

आरटीओ कार्यालय में कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था बंद करना गलत है.इससे वाहन स्वामियों को नुकसान होगा. पहले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को अस्तित्व में लाना चाहिए. तब जाकर यह व्यवस्था बंद करनी चाहिए थी. यदि पूर्व की तरह व्यवस्था लागू नहीं की गई तो टैक्सी यूनियन आंदोलन करेगी. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
- नवल किशोर, जिलाध्यक्ष, टैक्सी यूनियन पिथौरागढ़

कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस बंद कर दी गई है. इससे वाहन स्वामियों और चालकों की दिक्कत बढ़ गई है. जिले में करीब पांच हजार कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं, इनके संचालन के लिए समय-समय पर फिटनेस जरूरी है. स्थानीय स्तर पर फिटनेस की व्यवस्था बंद होने से अब इन वाहनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन तक पहुंचाना जरूरी होगा. स्थानीय स्तर पर फिटनेस बंद होने से टैक्सी यूनियन, वाहन स्वामियों और चालकों में आक्रोश है. सभी ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन तैयार न होने से फिर से एआरटीओ कार्यालय में फिटनेस की व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

शासन स्तर से ही एआरटीओ कार्यालय में कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था बंद कर दी गई है. फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जरूरी है. पिथौरागढ़ जिले के नजदीक टनकपुर या हल्द्वानी में स्टेशन स्थापित है. जिले में टेस्टिंग स्टेशन काकाम अंतिम चरण में है. इसके बाद यह दिक्कत दूर हो जाएगी.
-अभिनव गहतोड़ी, एआरटीओ-

चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें राहत नहीं मिली तो चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे. इधर मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग और डीडीहाट के टैक्सी चालकों के लिए हल्द्वानी और टनकपुर पहुंचने के अतिरिक्त समय और तेल खर्च करना पड़ेगा. पूर्व दर्जा मंत्री व कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने कहा कि स्थानीय स्तर पर वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था बंद करना सीमांत जिले की उपेक्षा है. जल्द व्यवस्था शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस भी टैक्सी चालकों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेगी.

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