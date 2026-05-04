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मनेंद्रगढ़ में जवानों की फिनटेस के लिए अनोखी पहल, युवाओं के साथ बच्चों-बुजुर्गों ने भी किया जुंबा-एरोबिक्स

मनेंद्रगढ़ में जवानों की फिनटेस के लिए अनोखी पहल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

'न शुल्क, न पूछताछ' की सोच के साथ 18वीं बटालियन का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के मनेन्द्रगढ़ में 18वीं बटालियन चैनपुर के जवानों ने फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन कर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की सराहनीय पहल की. न कोई शुल्क, न एंट्री के लिए पूछताछ ऐसी सोच के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. सुरभि पार्क में आयोजित ज़ुम्बा और एरोबिक्स कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली.

खास बात यह रही कि 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों ने भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि फिटनेस के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती. कार्यक्रम का नेतृत्व 18वीं बटालियन के हेड संजय शर्मा ने किया. उन्होंने “फिट रहो, स्वस्थ रहो” का मूल मंत्र देते हुए लोगों को नियमित व्यायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे में इस प्रकार के सामूहिक आयोजन लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम बनते हैं.- संजय शर्मा, बटालियन हेड

18वीं बटालियन चैनपुर के जवानों ने जुंबा-एरोबिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जुम्बा एरोबिक्स में दिखा उत्साह

कार्यक्रम के दौरान जब सुरभि पार्क में म्यूजिक की धुन पर ज़ुम्बा और एरोबिक्स की शुरुआत हुई, तो पूरा वातावरण ऊर्जा और उत्साह से भर गया. बटालियन के करीब 80 जवानों की मौजूदगी में छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और फिटनेस के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई.

युवाओं के साथ बच्चों-बुजुर्गों ने भी किया जुंबा-एरोबिक्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिटनेस के साथ सामाजिक एकता भी

योग ट्रेनर सतीश उपाध्याय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का भी उदाहरण है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को एकजुट करने का कार्य करते हैं.

यह एक बेहद सराहनीय पहल है. इससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ती है और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है.- सतीश उपाध्याय, योग ट्रेनर

आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के फिटनेस कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही है, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें.